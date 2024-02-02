https://sputniknews.com.tr/20240202/galatasaray-brezilyali-santrfor-vinicius-ile-fildisi-sahilli-sag-bek-aurieri-kadrosuna-katti-1080329543.html
Galatasaray, Brezilyalı santrfor Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Aurier'i kadrosuna kattı
Galatasaray, Brezilyalı santrfor Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Aurier'i kadrosuna kattı
Galatasaray, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı. 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T19:41+0300
2024-02-02T19:41+0300
2024-02-02T19:41+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray
Galatasaray, Brezilyalı santrfor Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Aurier'i kadrosuna kattı
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius ile Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.