https://sputniknews.com.tr/20240215/erdal-besikcioglu-halka-seslendi-bu-neymis-boyle-ya-inanilir-gibi-degil-1080751746.html

Erdal Beşikçioğlu halka seslendi: 'Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil'

Erdal Beşikçioğlu halka seslendi: 'Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil'

Sputnik Türkiye

Seçim ofisi açılışında konuşan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, "hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Böyle bir... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T09:32+0300

2024-02-15T09:32+0300

2024-02-15T09:32+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

erdal beşikçioğlu

etimesgut

belediye

belediye başkanı

mansur yavaş

chp

özgür özel

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080751588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4ab9a82119610772c3e938ebc4d7776.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon ofisi açılışına katıldı.Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Ben hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Ama bugün şu anda burada yaşadığım durum daha önce yaşadığım durumların hiçbirisine benzemiyor. Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil. Böyle bir heyecanı yaşamadım, çok heyecanlıyım" dedi."Ben 'Etimesut' diyerek vurgulayacağım ilçemizi" diyen Beşikçioğlu, "Çünkü ulu önder Atatürk'ün emriyle 1928'de örnek bir köy olarak kurulan ilçemizin Ahi Mesut olan adı, daha sonra bizzat Atatürk'ün ifadesiyle Etimesut oldu. Biz de Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da, yine Atatürk'ün ilçesi Etimesut'u çağdaş, örnek marka bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.'Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız'İlçeyi sokak sokak dolaştıklarını belirten Erdal Beşikçioğlu, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html

etimesgut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erdal beşikçioğlu, etimesgut, belediye, belediye başkanı, mansur yavaş, chp, özgür özel