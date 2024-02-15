Erdal Beşikçioğlu halka seslendi: 'Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Liç alanında mühendislik hatası yapıldığı görülüyor
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bankacılık hizmeti bankaların tekelinden çıkıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tersine beyin göçü mümkün mü?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
18:23
3 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:33
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:41
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
10 dk
SEÇİM 2024
Partilerin üye sayıları son bir yılda nasıl değişti?
19:11
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
Kanal İstanbul projesi nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:23
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy itiraf etti: Orduda sorunlar var
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
10:09
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
10:21
2 dk
30 DAKİKA
İliç’teki maden şirketinden rüşvet alan savcı kim?
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
11:25
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:44
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
13:34
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240215/erdal-besikcioglu-halka-seslendi-bu-neymis-boyle-ya-inanilir-gibi-degil-1080751746.html
Erdal Beşikçioğlu halka seslendi: 'Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil'
Erdal Beşikçioğlu halka seslendi: 'Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil'
Sputnik Türkiye
Seçim ofisi açılışında konuşan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, "hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Böyle bir... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T09:32+0300
2024-02-15T09:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
erdal beşikçioğlu
etimesgut
belediye
belediye başkanı
mansur yavaş
chp
özgür özel
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080751588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4ab9a82119610772c3e938ebc4d7776.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon ofisi açılışına katıldı.Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Ben hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Ama bugün şu anda burada yaşadığım durum daha önce yaşadığım durumların hiçbirisine benzemiyor. Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil. Böyle bir heyecanı yaşamadım, çok heyecanlıyım" dedi."Ben 'Etimesut' diyerek vurgulayacağım ilçemizi" diyen Beşikçioğlu, "Çünkü ulu önder Atatürk'ün emriyle 1928'de örnek bir köy olarak kurulan ilçemizin Ahi Mesut olan adı, daha sonra bizzat Atatürk'ün ifadesiyle Etimesut oldu. Biz de Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da, yine Atatürk'ün ilçesi Etimesut'u çağdaş, örnek marka bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.'Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız'İlçeyi sokak sokak dolaştıklarını belirten Erdal Beşikçioğlu, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240215/2024-yerel-secimleri-partilerin-istanbulda-ibb-baskan-adaylari-kim-1080719411.html
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080751588_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29dcf2561fae4c6daaf4894753801f85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erdal beşikçioğlu, etimesgut, belediye, belediye başkanı, mansur yavaş, chp, özgür özel
erdal beşikçioğlu, etimesgut, belediye, belediye başkanı, mansur yavaş, chp, özgür özel

Erdal Beşikçioğlu halka seslendi: 'Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil'

09:32 15.02.2024
© AA / Osmancan GürdoğanErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AA / Osmancan Gürdoğan
Abone ol
Seçim ofisi açılışında konuşan CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu, "hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Böyle bir heyecanı yaşamadım, çok heyecanlıyım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut ilçesinde seçim koordinasyon ofisi açılışına katıldı.
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Ben hayatım boyunca milletimizin önüne çok çıktım, çok konuşma yaptım. Ama bugün şu anda burada yaşadığım durum daha önce yaşadığım durumların hiçbirisine benzemiyor. Bu neymiş böyle ya, inanılır gibi değil. Böyle bir heyecanı yaşamadım, çok heyecanlıyım" dedi.
"Ben 'Etimesut' diyerek vurgulayacağım ilçemizi" diyen Beşikçioğlu, "Çünkü ulu önder Atatürk'ün emriyle 1928'de örnek bir köy olarak kurulan ilçemizin Ahi Mesut olan adı, daha sonra bizzat Atatürk'ün ifadesiyle Etimesut oldu. Biz de Atatürk'ün şehri, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da, yine Atatürk'ün ilçesi Etimesut'u çağdaş, örnek marka bir kent yapacağız" ifadelerini kullandı.

'Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız'

İlçeyi sokak sokak dolaştıklarını belirten Erdal Beşikçioğlu, şöyle devam etti:
"Sıkıntılar var biliyoruz. Yıllarca çözülmemiş problemler var. Ve diyoruz ki sorun varsa çözüm var. Çözüm sosyal demokrat belediyecilikte, birlikte yönetmekte, şeffaflıkta, hesap verebilir olmakta, milletin parasını milletine harcamakta. Hedefimiz net sosyal belediyecilik ve marka bir Etimesut. Çalışmalara şimdiden başladık. Etimesut'un 30 yılını planladık. Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun için olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl. Bizim en büyük projemiz huzurumuz ve Etimesut'un mutluluğudur. Herkes için belediyecilik yapacağız. Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız. Senaryoyu biz yazacağız."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kimler?
07:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала