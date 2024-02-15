https://sputniknews.com.tr/20240215/dunyanin-en-tehlikeli-yanardaglarindan-biri-uyandi-sakurajima-yanardagi-patladi-1080760821.html
Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri uyandı: Sakurajima Yanardağı patladı
Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri uyandı: Sakurajima Yanardağı patladı
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Dünyanın en tehlikeli aktif yanardağlar arasında yer alan Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Asya ülkesindeki volkan patlaması sonucu... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T13:28+0300
2024-02-15T13:28+0300
2024-02-15T13:28+0300
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kayıp
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The Japan Times'ın haberine göre, Dünyanın en tehlikeli aktif yanardağlar arasında yer alan Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerindeki Sakurajima Yanardağı patladı.Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmedi.Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin 'halkın yanardağa yaklaşmaması' tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.'Tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti'Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/dunyanin-en-derin-cukurunda-bira-sisesibulundu-buraya-dusen-tek-kisinin-turk-oldugu-ortaya-cikti-1080748170.html
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yanardağ, yanardağ patlaması, sakurajima yanardağı, japonya, lav, yasak, ölüm, kayıp, kül
yanardağ, yanardağ patlaması, sakurajima yanardağı, japonya, lav, yasak, ölüm, kayıp, kül
Dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri uyandı: Sakurajima Yanardağı patladı
Dünyanın en tehlikeli aktif yanardağlar arasında yer alan Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Asya ülkesindeki volkan patlaması sonucu duman bulutu 5 bin metreye kadar yükseldi.
The Japan Times'ın haberine göre, Dünyanın en tehlikeli aktif yanardağlar arasında yer alan Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerindeki Sakurajima Yanardağı patladı.
Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmedi.
Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin 'halkın yanardağa yaklaşmaması' tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.
'Tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti'
Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.
Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.
Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.