https://sputniknews.com.tr/20240215/bati-basini-avrupa-yaklasik-10-yil-daha-kendi-guvenligini-saglayamaz-1080746492.html
Batı basını: Avrupa yaklaşık 10 yıl daha kendi güvenliğini sağlayamaz
Batı basını: Avrupa yaklaşık 10 yıl daha kendi güvenliğini sağlayamaz
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Avrupa ülkelerinin ABD’nin yardımı olmadan en az 10 yıl daha kendi güvenliklerini sağlayamayacağını öne sürdü. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T00:46+0300
2024-02-15T00:46+0300
2024-02-15T00:46+0300
dünya
avrupa
nato
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Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa ülkeleri ABD'nin yardımı olmadan en az on yıl daha güvenliklerini sağlayamayacak.Haberde “Üst düzey yetkililer, Avrupa'yı savunma konusunda ABD'ye güvenemeyeceklerini biliyor. Kıtadaki faaliyetler, Amerika'nın yardımı olmadan kendini savunabilmesinin en az 10 yıl uzakta olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer aldı.Ajansa konuşan kaynaklar, Avrupa ülkelerinin şu anda saldırı altında olması halinde, birçok açıdan ABD'ye bağımlı olacakları ve bazı alanlarda bu bağımlılığın oldukça güçlü olduğunu belirterek, en acil sorunların hava ve füze savunma sistemleri, uzun menzilli füzeler ve savaşta hesaplamalar yapmak için gelişmiş bilgisayar sistemleri olduğunu kaydetti.Haberde ayrıca, üst düzey bir AB diplomatının “Avrupa’nın savunma yeteneklerine yeterince yatırım yapmaması, ABD'nin Ukrayna'ya yardım sağlamaktan vazgeçmesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ve ülkesinin NATO'dan çekildiğini ilan etmesi Avrupa için en kötü senaryo olur” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Daha önce Trump'ın NATO hakkındaki açıklamalarını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun caydırıcılığını baltalamaya yönelik açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.Geçen hafta eski ABD Başkanı Donald Trump, ittifaka karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırmasını engellemeyeceğini, hatta teşvik edeceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/altinbas-universitesi-rektoru-erhan-gazzede-akan-kanin-durdurulmasi-bugunun-meselesi-1080746075.html
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avrupa, nato, jens stoltenberg
avrupa, nato, jens stoltenberg
Batı basını: Avrupa yaklaşık 10 yıl daha kendi güvenliğini sağlayamaz
Bloomberg, Avrupa ülkelerinin ABD’nin yardımı olmadan en az 10 yıl daha kendi güvenliklerini sağlayamayacağını öne sürdü.
Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa ülkeleri ABD'nin yardımı olmadan en az on yıl daha güvenliklerini sağlayamayacak.
Haberde “Üst düzey yetkililer, Avrupa'yı savunma konusunda ABD'ye güvenemeyeceklerini biliyor. Kıtadaki faaliyetler, Amerika'nın yardımı olmadan kendini savunabilmesinin en az 10 yıl uzakta olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer aldı.
Ajansa konuşan kaynaklar, Avrupa ülkelerinin şu anda saldırı altında olması halinde, birçok açıdan ABD'ye bağımlı olacakları ve bazı alanlarda bu bağımlılığın oldukça güçlü olduğunu belirterek, en acil sorunların hava ve füze savunma sistemleri, uzun menzilli füzeler ve savaşta hesaplamalar yapmak için gelişmiş bilgisayar sistemleri olduğunu kaydetti.
Haberde ayrıca, üst düzey bir AB diplomatının “Avrupa’nın savunma yeteneklerine yeterince yatırım yapmaması, ABD'nin Ukrayna'ya yardım sağlamaktan vazgeçmesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ve ülkesinin NATO'dan çekildiğini ilan etmesi Avrupa için en kötü senaryo olur” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Daha önce Trump'ın NATO hakkındaki açıklamalarını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun caydırıcılığını baltalamaya yönelik açıklamalardan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.
Geçen hafta eski ABD Başkanı Donald Trump, ittifaka karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Rusya'nın NATO üyesi ülkelere saldırmasını engellemeyeceğini, hatta teşvik edeceğini ifade etmişti.