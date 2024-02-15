Altınbaş Üniversitesi Rektörü Erhan: Gazze'de akan kanın durdurulması bugünün meselesi

“Ama bütün bunlar yarının meselesi. Bugünün meselesi Gazze’de akan kanın durdurulması. Gazze’de şu an yıkıntıların altında kalanlarla beraber 30 binden fazla Filistin’li öldürülmüş durumda. Bunların yaklaşık yüzde 70’i kadın ve çocuk. Yaklaşık 100 bin yaralı var. Şimdi en büyük mesele bunlara insani yardımın ulaştırılması. Daha fazla insanın Gazze’de öldürülmesinin önüne geçilmesi. Ve tabii ki bugün Refah’ta karşı karşıya kalınan insani krizin önlenmesi. Yoksa Filistin meselesi ile ilgili yıllardır süren hem uluslararası hem bölgesel düzeyde tartışmalar daha sonra da yapılabilir. Bu yüzden bugün Türkiye ağırlıklı olarak akan kanın durdurulması için neler yapılabileceğine odaklanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanın Mısır gezisinin önemli gündem maddesi de bu. Bölgesel komşuları olan Irak ve İran’la yaptığı toplantılarda ele alınan önemli konu bu. Yine Körfez ülkeleri ile Suudi Arabistan başta olmak üzere, Katar ile BAE ile yapılan görüşmeler ile ele alınan konu bu.”