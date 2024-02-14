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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/kahiredeki-gazze-muzakereleri-3-gun-uzatildi-1080717087.html
Kahire’deki Gazze müzakereleri 3 gün uzatıldı
Kahire’deki Gazze müzakereleri 3 gün uzatıldı
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yapılan ancak Netanyahu’nun tutumu nedeniyle sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin 3 gün daha devam... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T11:41+0300
2024-02-14T11:41+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
filistin sorunu
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katar
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New York Times gazetesinin görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan Mısırlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Kahire'de yapılan üst düzey müzakereler ilk gününde anlaşma sağlanamayınca 3 gün daha uzatıldı.Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı yetkili, müzakerelerin gidişatının ‘olumlu’ olduğunu söyledi.Yine adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, 3 gün daha uzatılan müzakerelerin daha alt düzeydeki yetkililer arasında devam edeceğini ve görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan muhtemel bir anlaşmanın çerçevesinin ele alınacağını belirtti.ABD'li yetkili, İsrail'in ilk etapta görüşmelere katılma konusunda isteksiz olduğunu ve bu durumun Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Hamas ile müzakereler konusundaki kararsızlığını yansıttığını ifade etti.Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak da dünkü görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen, Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda tarafların birbirlerine çok uzak kaldığını aktardı.Netanyahu’nun tutumu tepki topluyorİsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Benyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümeti Gazze Şeridi'nde ateşkes için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen görüşmelerde ‘sadece dinleyici’ pozisyonunda olmakla eleştirdi.Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail hükümetini, "Mısır'daki görüşmelere sadece dinleyici olarak katılmak ve profesyonel kişiler tarafından hazırlanan İsrail tutumunu içeren belgeyi sunmayı siyasi nedenlerle reddetmekle" suçladı.Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, Kahire'deki İsrail heyetinde yer alacak isimlere ilişkin güvenlik teşkilatı ile siyasi liderlik arasında gerilim çıktığı belirtildi.Kanal 13 televizyonuna konuşan siyasi bir kaynak, Başbakan Netanyahu'nun Dış Politika Danışmanı Ophir Falk'ı heyete kattığını ve bu şekilde Netanyahu'nun müzakerelerde istihbarat direktörlerinin üzerinde denetim sağlamak istediğini söyledi.Söz konusu kaynak, İsrail heyetinin Kahire'ye eli boş gittiğini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine nezaketen bu görüşmelere katıldığını" aktardı.Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantıİsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet dün müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.Mısır hükümetine yakın Kahire ‘El-İhbariyye’ televizyonu, dün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığını duyurmuştu.Toplantıda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi ve bölgede ateşkesin görüşüldüğü kaydedilmişti.İsrail devlet televizyonu KAN da dün akşam saatlerinde, ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığını açıklamıştı.Haberde, İsrailli heyetin Kahire'den döndüğü kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/netanhayu-gazzede-ateskes-taleplerini-reddetmekte-kararli-1080712789.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, ateşkes, mısır, kahire, katar, abd

Kahire’deki Gazze müzakereleri 3 gün uzatıldı

11:41 14.02.2024
© AFP 2023 / -Arap Birliği Kahire toplantısı
Arap Birliği Kahire toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de dün yapılan ancak Netanyahu’nun tutumu nedeniyle sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin 3 gün daha devam ettirileceği bildirilirken, arabulucular ise müzakerelerden umutlu.
New York Times gazetesinin görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan Mısırlı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Kahire'de yapılan üst düzey müzakereler ilk gününde anlaşma sağlanamayınca 3 gün daha uzatıldı.
Adının açıklanmasını istemeyen Mısırlı yetkili, müzakerelerin gidişatının ‘olumlu’ olduğunu söyledi.
Yine adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, 3 gün daha uzatılan müzakerelerin daha alt düzeydeki yetkililer arasında devam edeceğini ve görüşmelerde İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan muhtemel bir anlaşmanın çerçevesinin ele alınacağını belirtti.
ABD'li yetkili, İsrail'in ilk etapta görüşmelere katılma konusunda isteksiz olduğunu ve bu durumun Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Hamas ile müzakereler konusundaki kararsızlığını yansıttığını ifade etti.
Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak da dünkü görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedilmesine rağmen, Hamas'ın salıvereceği her İsrailli esir karşılığında kaç Filistinlinin serbest bırakılacağı konusunda tarafların birbirlerine çok uzak kaldığını aktardı.

Netanyahu’nun tutumu tepki topluyor

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Benyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümeti Gazze Şeridi'nde ateşkes için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen görüşmelerde ‘sadece dinleyici’ pozisyonunda olmakla eleştirdi.
Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail hükümetini, "Mısır'daki görüşmelere sadece dinleyici olarak katılmak ve profesyonel kişiler tarafından hazırlanan İsrail tutumunu içeren belgeyi sunmayı siyasi nedenlerle reddetmekle" suçladı.
Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, Kahire'deki İsrail heyetinde yer alacak isimlere ilişkin güvenlik teşkilatı ile siyasi liderlik arasında gerilim çıktığı belirtildi.
Kanal 13 televizyonuna konuşan siyasi bir kaynak, Başbakan Netanyahu'nun Dış Politika Danışmanı Ophir Falk'ı heyete kattığını ve bu şekilde Netanyahu'nun müzakerelerde istihbarat direktörlerinin üzerinde denetim sağlamak istediğini söyledi.
Söz konusu kaynak, İsrail heyetinin Kahire'ye eli boş gittiğini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine nezaketen bu görüşmelere katıldığını" aktardı.

Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet dün müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.
Mısır hükümetine yakın Kahire ‘El-İhbariyye’ televizyonu, dün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığını duyurmuştu.
Toplantıda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi ve bölgede ateşkesin görüşüldüğü kaydedilmişti.
İsrail devlet televizyonu KAN da dün akşam saatlerinde, ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığını açıklamıştı.
Haberde, İsrailli heyetin Kahire'den döndüğü kaydedilmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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