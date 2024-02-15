https://sputniknews.com.tr/20240215/bassavcilik-acikladi-gozaltina-alinanlar-arasinda-firmanin-kanadali-yoneticisi-de-bulunuyor-1080781595.html
Başsavcılık açıkladı: 'Gözaltına alınanlar arasında firmanın Kanadalı yöneticisi de bulunuyor'
Başsavcılık açıkladı: 'Gözaltına alınanlar arasında firmanın Kanadalı yöneticisi de bulunuyor'
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli arasında, firmanın Kanada... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T21:36+0300
2024-02-15T21:36+0300
2024-02-15T21:36+0300
türkiye
erzincan
maden
toprak kayması
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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin göçük altında kaldığı olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Açıklamada, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/adalet-bakani-tunctan-erzincandaki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080780234.html
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erzincan, maden, toprak kayması
erzincan, maden, toprak kayması
Başsavcılık açıkladı: 'Gözaltına alınanlar arasında firmanın Kanadalı yöneticisi de bulunuyor'
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli arasında, firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin göçük altında kaldığı olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.
Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştır."
Açıklamada, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği vurgulandı.