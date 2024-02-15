https://sputniknews.com.tr/20240215/avrupa-gures-sampiyonasinda-bir-altin-madalya-da-yasemin-adar-yigitten-geldi--1080781807.html
Yasemin Adar Yiğit üst üste 3'üncü toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Yasemin Adar Yiğit üst üste 3'üncü toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Sputnik Türkiye
Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T21:54+0300
2024-02-15T21:54+0300
2024-02-15T22:48+0300
spor
yasemin adar yiğit
güreş
altın madalya
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilonun finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla karşılaştı.Rakibini teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Anastasiia Shustova, bronz madalyaları ise İtalyan Enrica Rinaldi ve Macar Bernadett Nagy elde etti.
https://sputniknews.com.tr/20240215/buse-tosun-cavusoglu-avrupa-gures-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1080780892.html
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yasemin adar yiğit, güreş, altın madalya
yasemin adar yiğit, güreş, altın madalya
Yasemin Adar Yiğit üst üste 3'üncü toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu elde etti
21:54 15.02.2024 (güncellendi: 22:48 15.02.2024)
Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilonun finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla karşılaştı.
Rakibini teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Anastasiia Shustova, bronz madalyaları ise İtalyan Enrica Rinaldi ve Macar Bernadett Nagy elde etti.