https://sputniknews.com.tr/20240215/avrupa-gures-sampiyonasinda-bir-altin-madalya-da-yasemin-adar-yigitten-geldi--1080781807.html

Yasemin Adar Yiğit üst üste 3'üncü toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Yasemin Adar Yiğit üst üste 3'üncü toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Sputnik Türkiye

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T21:54+0300

2024-02-15T21:54+0300

2024-02-15T22:48+0300

spor

yasemin adar yiğit

güreş

altın madalya

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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilonun finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla karşılaştı.Rakibini teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Anastasiia Shustova, bronz madalyaları ise İtalyan Enrica Rinaldi ve Macar Bernadett Nagy elde etti.

https://sputniknews.com.tr/20240215/buse-tosun-cavusoglu-avrupa-gures-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1080780892.html

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yasemin adar yiğit, güreş, altın madalya