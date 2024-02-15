https://sputniknews.com.tr/20240215/anayasa-mahkemesinden-sivas-katliami-davasi-karari-1080758342.html
Anayasa Mahkemesi’nden Sivas Katliamı davası kararı
Anayasa Mahkemesi’nden Sivas Katliamı davası kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı’na ilişkin yeni bir karar aldı. Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının zamanaşımına karşı yaptığı başvuruyu... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T12:04+0300
2024-02-15T12:04+0300
2024-02-15T12:32+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
sivas katliamı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079132777_3:0:3543:1991_1920x0_80_0_0_a22b4ddbc6c0a61afb7125af3de7be14.jpg
Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı davasına ilişkin yeni bir karar aldı.Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının, zamanaşımına karşı yaptığı başvuru değerlendiren Yüksek Mahkeme, ek rapor hazırlanıp dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240208/mehmet-ucumdan-aym-baskani-zuhtu-arslana-bireysel-basvuru-yaniti-1080544621.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079132777_888:0:3543:1991_1920x0_80_0_0_b4177ba73313e622e5137431a0d50c78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aym, anayasa mahkemesi (aym), sivas katliamı
aym, anayasa mahkemesi (aym), sivas katliamı
Anayasa Mahkemesi’nden Sivas Katliamı davası kararı
12:04 15.02.2024 (güncellendi: 12:32 15.02.2024)
Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı’na ilişkin yeni bir karar aldı. Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının zamanaşımına karşı yaptığı başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, dosyanın ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, Sivas Katliamı davasına ilişkin yeni bir karar aldı.
Katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarının, zamanaşımına karşı yaptığı başvuru değerlendiren Yüksek Mahkeme, ek rapor hazırlanıp dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi.