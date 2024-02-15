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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240215/ahmet-hakan-gursel-tekin-de-dava-adami-degilmis-1080751878.html
Ahmet Hakan: Gürsel Tekin de dava adamı değilmiş
Ahmet Hakan: Gürsel Tekin de dava adamı değilmiş
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, CHP'de yaşananların ardından istifa eden Gürsel Tekin'in de dava adamı olmadığını öne sürdü ve "Yani sorun itiraz etmende değil. Sorun mücadele... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T09:39+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
chp
gürsel tekin
istifa
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Ahmet Hakan, partisinden istifa eden Gürsel Tekin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240213/gursel-tekin-chpden-istifa-etti-1080672156.html
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chp, gürsel tekin, istifa
chp, gürsel tekin, istifa

Ahmet Hakan: Gürsel Tekin de dava adamı değilmiş

09:39 15.02.2024
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Ahmet Hakan, CHP'de yaşananların ardından istifa eden Gürsel Tekin'in de dava adamı olmadığını öne sürdü ve "Yani sorun itiraz etmende değil. Sorun mücadele etmek yerine kaçmayı tercih etmende" dedi.
Ahmet Hakan, partisinden istifa eden Gürsel Tekin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
CHP’de gelmediği makam kalmamış, dört dönem milletvekili olmuş, hatta bir ara partinin “ikinci adamı” haline gelmiş. Böyle bir ismin partide haksızlığa uğradığına inandığında yapacağı ilk ve tek hareket istifa etmek mi olmalıydı? Gürsel Tekin’in şöyle dediğini işitir gibiyim: “İstifa etmek dışında yapacak başka bir şey bırakmadılar ki bana. Ahbap çavuş ilişkileri kurdular, partiyi akraba partisi yaptılar, yoldaşlık ruhunu tarumar ettiler. Söz verdiler, sözlerinde durmadılar. Ne yapsaydım kardeşim?” Cevap veriyorum: Partide kalarak ahbap çavuş ilişkilerine son verecek bir mücadele başlatabilirdin Gürsel Kardeş. Zehir zemberek açıklamalarını yine yapardın. Ahbap çavuş ilişkilerine yine işaret ederdin. Ortalığın tozunu yine attırırdın. Yani sorun itiraz etmende değil. Sorun mücadele etmek yerine kaçmayı tercih etmende. Parti demek, dava demektir. Zoru gördüğü anda davasını terk eden bir adam, dava adamı olabilir mi? Hep söyledim, yine söylüyorum: CHP’de her şey var ama dava şuuru yok.
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2024 Türkiye yerel seçimleri
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
13 Şubat, 09:37
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