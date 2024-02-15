Ahmet Hakan: Gürsel Tekin de dava adamı değilmiş

CHP’de gelmediği makam kalmamış, dört dönem milletvekili olmuş, hatta bir ara partinin “ikinci adamı” haline gelmiş. Böyle bir ismin partide haksızlığa uğradığına inandığında yapacağı ilk ve tek hareket istifa etmek mi olmalıydı? Gürsel Tekin’in şöyle dediğini işitir gibiyim: “İstifa etmek dışında yapacak başka bir şey bırakmadılar ki bana. Ahbap çavuş ilişkileri kurdular, partiyi akraba partisi yaptılar, yoldaşlık ruhunu tarumar ettiler. Söz verdiler, sözlerinde durmadılar. Ne yapsaydım kardeşim?” Cevap veriyorum: Partide kalarak ahbap çavuş ilişkilerine son verecek bir mücadele başlatabilirdin Gürsel Kardeş. Zehir zemberek açıklamalarını yine yapardın. Ahbap çavuş ilişkilerine yine işaret ederdin. Ortalığın tozunu yine attırırdın. Yani sorun itiraz etmende değil. Sorun mücadele etmek yerine kaçmayı tercih etmende. Parti demek, dava demektir. Zoru gördüğü anda davasını terk eden bir adam, dava adamı olabilir mi? Hep söyledim, yine söylüyorum: CHP’de her şey var ama dava şuuru yok.