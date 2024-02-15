https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-perulu-vekilin-moskovadaki-foruma-katilmasina-engel-olmaya-calisti-1080771584.html

ABD, Perulu vekilin Moskova’daki foruma katılmasına engel olmaya çalıştı

ABD, Perulu vekilin Moskova’daki foruma katılmasına engel olmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

ABD, Peru Kongresi üyesi Guillermo Bermejo’nun Moskova’da bugün açılışı yapılaт ‘Ulusların özgürlüğü için!’ Forumu'na katılmasına engel oldu. Bermejo, her şey... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T16:55+0300

2024-02-15T16:55+0300

2024-02-15T16:55+0300

dünya

peru

rusya

kongre

moskova

çok kutuplu dünya

çokkutupluluk

brics

emperyalizm

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Perulu milletvekili Guillermo Bermejo, Sputnik’e açıklamasında, “Dünyada yeni sömürgeciliğe karşı mücadele konulu foruma davet edildik. Rotamız Lima’dan Mexico City’ye, oradan İstanbul’a, oradan da Moskova’ya uzanıyordu. Ne yazık ki Meksika’da transfer sırasında ABD’den onların hava sahasını kullanamayacağıma dair bir uyarı mesajı geldi” diye anlattı.Havayolu şirketinden birkaç kez açıklama talep ettiğini ama hiçbir sonuç alamadığını söyleyen Bermejo, “Peru Dışişleri Bakanlığı’na ve Kongre’nin Dışişleri Komisyonu’na başvurduk. Bu konuda en kısa sürede bir beyanda bulunmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.Bunun bir boykot sonucu olabileceğini dile getiren Perulu milletvekili, “Hayatım boyunca siyasetin solundaydım. Tarihi talebimiz, emperyalizme son verilmesi. Son bir asırdır ABD’nin liderlik yaptığı emperyalizm dünyaya çok zarar verdi” yorumunda bulundu.Bermejo, Rusya ve Çin liderliğindeki BRICS’in, “saldırgan ülkelerin olmadığı, tüm kültürel, siyasi ve ideolojik farklılıklara rağmen birlikte kalkınabileceğimiz” çok kutuplu dünya düzeninin kurulmasına yardımcı olacağı umudunu dile getirdi.Lima’ya döndüğünü ve foruma dijital olarak katılacağını söyleyen Perulu milletvekili, “Forum organizatörleri, bu yaşananlar karşısında bana destek belgesini çıkarma sözünü verdiler” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240101/putin-brics-giderek-daha-fazla-destekci-cekiyor-1079233353.html

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peru, rusya, kongre, moskova, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, brics, emperyalizm