https://sputniknews.com.tr/20240215/abd-butce-kisitlamalari-nedeniyle-2025te-f-35-alimlarini-azaltacak-1080747178.html

‘ABD, bütçe kısıtlamaları nedeniyle 2025'te F-35 alımlarını azaltacak’

‘ABD, bütçe kısıtlamaları nedeniyle 2025'te F-35 alımlarını azaltacak’

Sputnik Türkiye

Pentagon'un 2025'te satın almayı planladığı F-35 savaş uçağı sayısını yüzde 18 azaltacağı aktarıldı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T01:33+0300

2024-02-15T01:33+0300

2024-02-15T01:33+0300

dünya

pentagon

f-35

abd

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Reuters'in isimlerini açıklamadığı iki kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’nin savunma bütçesi kısıtlamaları nedeniyle Pentagon'un 2025'te satın alacağı F-35 savaş uçağı sayısını yüzde 18 azaltmayı planlıyor.ABD'nin savunma ve ulusal güvenlik bütçesinin 895 milyar dolar civarında olabileceği, bunun da bir dizi programda kesintilere, mevcut programların uygulanmasında gecikmelere ve Ukrayna-İsrail çatışmaları nedeniyle tükenen silah stoklarının oluşturulmasına yönelik "çabaların yavaşlamasına" yol açabileceği belirtilerek, kaynaklardan birinin “Pentagon'un Lockheed Martin'in ürettiği F-35 savaş uçağı siparişi, beklenen 83 uçak yerine 70 uçaktan az olacak ve bu da uçak harcamalarında 1.6 milyar dolarlık bir azalmaya yol açacak” ifadelerine yer verildi.Kaynaklar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi arasındaki bütçe görüşmelerinin büyük ölçüde sonuçlandığını, ancak bütçe talebinin 11 Mart'ta açıklanmasından önce nihai miktarın değişebileceğini de ekledi.

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