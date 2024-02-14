https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-uzman-amerikan-askeri-sanayi-sektoru-su-anda-zor-gunlerden-geciyor-1080744547.html

Rus uzman: Amerikan askeri sanayi sektörü şu anda zor günlerden geçiyor

Rus uzman: Amerikan askeri sanayi sektörü şu anda zor günlerden geçiyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş jetlerini teslim sürecini değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Amerikan askeri sanayi sektörünün birçok programa... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T22:33+0300

2024-02-14T22:33+0300

2024-02-14T22:33+0300

görüş

f-16

f-35

türkiye

abd

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Türkiye’nin F-16 savaş jetlerinin alımına ilişkin başvurusunun ABD tarafından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süreci tamamlandı, ancak basında çıkan haberlere göre Türkiye’nin ABD’den talep ettiği yeni savaş uçaklarının teslimi, çok fazla sipariş olması nedeniyle 2028’e kadar sürebilir.Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde F-16’ların Türkiye’ye teslim süreci ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.Amerikan askeri sanayii sektörünün F-35 te dahil olmak üzere birçok programa katıldığını, ancak bu sıralar zor günler geçirdiğini söyleyen Leonkov, ABD’deki askeri şirketlerin yoğun siparişlerle baş edemediklerini vurguladı.Leonkov, “Mesele şu ki, vasıflı işler yapabilecek kişilerin sayısı ne yazık ki sonsuz değil. Kıtlığın sebebi, ABD Hava Kuvvetleri’nin Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik askeri teçhizat üretimi için bir buçuk trilyon dolarlık siparişin birikmiş olması. Yani 2028 rakamı, bir sıranın oluştuğu değil, ABD askeri sanayi sektörünün 2022’de planlandığı gibi askeri üretim rayına oturamadığı anlamına geliyor. O zamanlar askeri sanayi sektörünün 2023’te seri askeri üretim rayına oturacağını ve 2024’te bu ray üzerinden hareket edeceğini dikkate alarak özel bir yasa kabul etmişlerdi. Fakat şu ana kadar hala bu raya oturmuş değiller. Lockheed Martin’in de, Boeing’in de aldıkları siparişlerle başa çıkamadıkları ortada” diye konuştu.Yeni savaş uçakları elde etmenin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çeken Leonkov, ancak ABD’nin elinde bu talepleri reddetme ya da geciktirme için birçok yeni mazeret olduğunun altını çizdi:

https://sputniknews.com.tr/20240213/rus-uzman-f-16-anlasmasinin-akibeti-f-35-sozlesmesininki-ile-ayni-olabilir-1080700875.html

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

f-16, f-35, türkiye, abd