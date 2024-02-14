https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-uzman-amerikan-askeri-sanayi-sektoru-su-anda-zor-gunlerden-geciyor-1080744547.html
Rus uzman: Amerikan askeri sanayi sektörü şu anda zor günlerden geçiyor
Rus uzman: Amerikan askeri sanayi sektörü şu anda zor günlerden geçiyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş jetlerini teslim sürecini değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Amerikan askeri sanayi sektörünün birçok programa... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T22:33+0300
2024-02-14T22:33+0300
2024-02-14T22:33+0300
görüş
f-16
f-35
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abd
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Türkiye’nin F-16 savaş jetlerinin alımına ilişkin başvurusunun ABD tarafından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süreci tamamlandı, ancak basında çıkan haberlere göre Türkiye’nin ABD’den talep ettiği yeni savaş uçaklarının teslimi, çok fazla sipariş olması nedeniyle 2028’e kadar sürebilir.Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde F-16’ların Türkiye’ye teslim süreci ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.Amerikan askeri sanayii sektörünün F-35 te dahil olmak üzere birçok programa katıldığını, ancak bu sıralar zor günler geçirdiğini söyleyen Leonkov, ABD’deki askeri şirketlerin yoğun siparişlerle baş edemediklerini vurguladı.Leonkov, “Mesele şu ki, vasıflı işler yapabilecek kişilerin sayısı ne yazık ki sonsuz değil. Kıtlığın sebebi, ABD Hava Kuvvetleri’nin Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik askeri teçhizat üretimi için bir buçuk trilyon dolarlık siparişin birikmiş olması. Yani 2028 rakamı, bir sıranın oluştuğu değil, ABD askeri sanayi sektörünün 2022’de planlandığı gibi askeri üretim rayına oturamadığı anlamına geliyor. O zamanlar askeri sanayi sektörünün 2023’te seri askeri üretim rayına oturacağını ve 2024’te bu ray üzerinden hareket edeceğini dikkate alarak özel bir yasa kabul etmişlerdi. Fakat şu ana kadar hala bu raya oturmuş değiller. Lockheed Martin’in de, Boeing’in de aldıkları siparişlerle başa çıkamadıkları ortada” diye konuştu.Yeni savaş uçakları elde etmenin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çeken Leonkov, ancak ABD’nin elinde bu talepleri reddetme ya da geciktirme için birçok yeni mazeret olduğunun altını çizdi:
https://sputniknews.com.tr/20240213/rus-uzman-f-16-anlasmasinin-akibeti-f-35-sozlesmesininki-ile-ayni-olabilir-1080700875.html
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Tatiana Şuvalova
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f-16, f-35, türkiye, abd
Rus uzman: Amerikan askeri sanayi sektörü şu anda zor günlerden geçiyor
ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş jetlerini teslim sürecini değerlendiren Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Amerikan askeri sanayi sektörünün birçok programa katıldığını ancak bu sıralar zor günler geçirdiğini belirtti.
Türkiye’nin F-16 savaş jetlerinin alımına ilişkin başvurusunun ABD tarafından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süreci tamamlandı, ancak basında çıkan haberlere göre Türkiye’nin ABD’den talep ettiği yeni savaş uçaklarının teslimi, çok fazla sipariş olması nedeniyle 2028’e kadar sürebilir.
Rus Arsenal Oteçestva dergisinin askeri uzmanlarından Aleksey Leonkov, Sputnik’e demecinde F-16’ların Türkiye’ye teslim süreci ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Amerikan askeri sanayii sektörünün F-35 te dahil olmak üzere birçok programa katıldığını, ancak bu sıralar zor günler geçirdiğini söyleyen Leonkov, ABD’deki askeri şirketlerin yoğun siparişlerle baş edemediklerini vurguladı.
Leonkov, “Mesele şu ki, vasıflı işler yapabilecek kişilerin sayısı ne yazık ki sonsuz değil. Kıtlığın sebebi, ABD Hava Kuvvetleri’nin Türkiye dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine yönelik askeri teçhizat üretimi için bir buçuk trilyon dolarlık siparişin birikmiş olması. Yani 2028 rakamı, bir sıranın oluştuğu değil, ABD askeri sanayi sektörünün 2022’de planlandığı gibi askeri üretim rayına oturamadığı anlamına geliyor. O zamanlar askeri sanayi sektörünün 2023’te seri askeri üretim rayına oturacağını ve 2024’te bu ray üzerinden hareket edeceğini dikkate alarak özel bir yasa kabul etmişlerdi. Fakat şu ana kadar hala bu raya oturmuş değiller. Lockheed Martin’in de, Boeing’in de aldıkları siparişlerle başa çıkamadıkları ortada” diye konuştu.
Yeni savaş uçakları elde etmenin Türkiye için önemli olduğuna dikkat çeken Leonkov, ancak ABD’nin elinde bu talepleri reddetme ya da geciktirme için birçok yeni mazeret olduğunun altını çizdi:
“Belki de F-16’lar gecikmeyle Türkiye’ye ulaşır. Fakat o zamanlar onlar İsveç meselesini bahane ettiler. Bunun dışında ABD ayrıca S-400 konusunda endişeli ve bu sistemler, Türkiye’nin kendisi için bir şeyle yakalamaya çalıştığı NATO’nun bulanık sularında bir sonraki pazarlık unsuru olacak. Türkiye’nin şu anda Ortadoğu’da artan gerilimin ön kanadında yer alan bir ülke olarak karmaşık bir durumda olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ortamda düzgün çalışan uçaklara sahip olmak hayati önem taşıyor. Türkiye’nin hem F-16’ların hem de F-35’lerin taktik ve teknik özelliklerinin farkında olduğu ise başka bir konu, örneğin S-400’ler bu uçakları görebiliyor. Fakat bu uçakların parası zaten ödenmiş durumda.”