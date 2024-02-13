https://sputniknews.com.tr/20240213/rus-uzman-f-16-anlasmasinin-akibeti-f-35-sozlesmesininki-ile-ayni-olabilir-1080700875.html
Rus uzman: F-16 anlaşmasının akıbeti, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabilir
Rus uzman: F-16 anlaşmasının akıbeti, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni F-16 savaş uçaklarının ve bileşenlerinin daha önceki modifikasyonlarının modernizasyonu için Türkiye'ye teslim edilmesi sürecini değerlendiren Rus uzman... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T21:44+0300
2024-02-13T21:44+0300
2024-02-13T21:44+0300
f-16
f-16
abd
abd
türk hava kuvvetleri
türk hava kuvvetleri
görüş
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078443938_0:174:2673:1678_1920x0_80_0_0_1dfc9a711c909d12ace7b371ff0c2acf.jpg
Yeni F-16 savaş uçaklarının ve bileşenlerinin, Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren önceki modifikasyonlarının modernizasyonu için Türkiye'ye tedarikine ilişkin müzakere süreci ilerlemiş görünüyor.ABD Kongresi artık bu anlaşmaya karşı çıkmıyor ve şimdi iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında anlaşmanın onaylanması için uzun bir süreç başlamış bulunuyor. Yine de Türkiye en iyi ihtimalle yeni F-16'lara ancak 2027’de kavuşabilecek.Rus askeri uzman, emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e demecinde Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve askeri-teknik ilişkilerde mevcut bazı risklere dikkat çekerek F-16 anlaşmasının akıbetinin, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabileceği yönündeki şüphelerini dile getirdi.“Elbette Türkiye’nin ABD ile savunma ve askeri-teknik ilişkilerinde hem ticari hem de siyasi açıdan riskler vardı, var ve olmaya devam ediyor. Mesele şu ki ABD şu anda esas olarak kendi iç siyasi sorunlarını çözmeye odaklanmış durumda. Amerika’da bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle şu anda siyasi belirsizlik hakim. Ayrıca ABD, Batı ile Doğu arasında yaşanan jeopolitik çatlak nedeniyle artık dış politikasında da oldukça dağılmış durumda” diyen Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu nedenle şu aşamada F-16’ların Türkiye’ye teslimine ilişkin anlaşmanın ne şekilde sonlanacağının bilinmediğine dikkat çeken Faliçev, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240212/kabine-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdoganin-aciklama-yapmasi-bekleniyor-1080660674.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078443938_103:0:2571:1851_1920x0_80_0_0_13986aa20239852f7a49c5da590b5782.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
f-16, f-16, abd, abd, türk hava kuvvetleri, türk hava kuvvetleri
f-16, f-16, abd, abd, türk hava kuvvetleri, türk hava kuvvetleri
Rus uzman: F-16 anlaşmasının akıbeti, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabilir
Yeni F-16 savaş uçaklarının ve bileşenlerinin daha önceki modifikasyonlarının modernizasyonu için Türkiye'ye teslim edilmesi sürecini değerlendiren Rus uzman Faliçev, Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve askeri-teknik ilişkilerde mevcut bazı risklere dikkat çekti.
Yeni F-16 savaş uçaklarının ve bileşenlerinin, Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren önceki modifikasyonlarının modernizasyonu için Türkiye'ye tedarikine ilişkin müzakere süreci ilerlemiş görünüyor.
ABD Kongresi artık bu anlaşmaya karşı çıkmıyor ve şimdi iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında anlaşmanın onaylanması için uzun bir süreç başlamış bulunuyor. Yine de Türkiye en iyi ihtimalle yeni F-16'lara ancak 2027’de kavuşabilecek.
Rus askeri uzman, emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e demecinde Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve askeri-teknik ilişkilerde mevcut bazı risklere dikkat çekerek F-16 anlaşmasının akıbetinin, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabileceği yönündeki şüphelerini dile getirdi.
“Elbette Türkiye’nin ABD ile savunma ve askeri-teknik ilişkilerinde hem ticari hem de siyasi açıdan riskler vardı, var ve olmaya devam ediyor. Mesele şu ki ABD şu anda esas olarak kendi iç siyasi sorunlarını çözmeye odaklanmış durumda. Amerika’da bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle şu anda siyasi belirsizlik hakim. Ayrıca ABD, Batı ile Doğu arasında yaşanan jeopolitik çatlak nedeniyle artık dış politikasında da oldukça dağılmış durumda” diyen Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ABD askeri açıdan İsrail’e mermi, mühimmat, askeri teçhizat vb. tedarik ederek yardım etmek zorunda. ABD ayrıca Ukrayna ordusuna destek yükümlülüklerini de yerine getirmek durumunda. Orada F-16’ların teslimatı söz konusu olmasa da, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ABD’nin askeri sanayii sektörünün askeri uçaklar için başka siparişler üretmeye yönlendirilmesi anlamına geliyor.”
Bu nedenle şu aşamada F-16’ların Türkiye’ye teslimine ilişkin anlaşmanın ne şekilde sonlanacağının bilinmediğine dikkat çeken Faliçev, şunları söyledi:
“Bu, şu aşamada ABD’ye tamamen güvenilemeyeceği anlamına geliyor. Zira hem ABD’de, hem de dünya genelinde olayların nasıl gelişeceği bilinmiyor. ABD’nin muhtemelen farklı bir başkanı ve farklı bir siyasi liderliği olacağından F-16’ların tedarik anlaşması daha 10 kez değişebilir, zira süreci ne şekilde yöneteceği bilinmiyor. Bu nedenle Türkiye’ye F-16’larının tedariki konusunda beliren bu anlaşmayı ciddi bir şekilde konuşmaya gerek yok. Belki de F-35’ler ile ilgili durumun bir benzeri yaşanabilir, o zaman uçakların parasını ödeyen Türkiye onları alamamakla kalmayıp, aynı zamanda bakımlarından dolayı borçlu çıkmıştı.”