https://sputniknews.com.tr/20240213/rus-uzman-f-16-anlasmasinin-akibeti-f-35-sozlesmesininki-ile-ayni-olabilir-1080700875.html

Rus uzman: F-16 anlaşmasının akıbeti, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabilir

Rus uzman: F-16 anlaşmasının akıbeti, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabilir

Sputnik Türkiye

Yeni F-16 savaş uçaklarının ve bileşenlerinin daha önceki modifikasyonlarının modernizasyonu için Türkiye'ye teslim edilmesi sürecini değerlendiren Rus uzman... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T21:44+0300

2024-02-13T21:44+0300

2024-02-13T21:44+0300

f-16

f-16

abd

abd

türk hava kuvvetleri

türk hava kuvvetleri

görüş

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Yeni F-16 savaş uçaklarının ve bileşenlerinin, Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren önceki modifikasyonlarının modernizasyonu için Türkiye'ye tedarikine ilişkin müzakere süreci ilerlemiş görünüyor.ABD Kongresi artık bu anlaşmaya karşı çıkmıyor ve şimdi iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında anlaşmanın onaylanması için uzun bir süreç başlamış bulunuyor. Yine de Türkiye en iyi ihtimalle yeni F-16'lara ancak 2027’de kavuşabilecek.Rus askeri uzman, emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e demecinde Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve askeri-teknik ilişkilerde mevcut bazı risklere dikkat çekerek F-16 anlaşmasının akıbetinin, F-35 sözleşmesininki ile aynı olabileceği yönündeki şüphelerini dile getirdi.“Elbette Türkiye’nin ABD ile savunma ve askeri-teknik ilişkilerinde hem ticari hem de siyasi açıdan riskler vardı, var ve olmaya devam ediyor. Mesele şu ki ABD şu anda esas olarak kendi iç siyasi sorunlarını çözmeye odaklanmış durumda. Amerika’da bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri nedeniyle şu anda siyasi belirsizlik hakim. Ayrıca ABD, Batı ile Doğu arasında yaşanan jeopolitik çatlak nedeniyle artık dış politikasında da oldukça dağılmış durumda” diyen Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu nedenle şu aşamada F-16’ların Türkiye’ye teslimine ilişkin anlaşmanın ne şekilde sonlanacağının bilinmediğine dikkat çeken Faliçev, şunları söyledi:

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2024

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f-16, f-16, abd, abd, türk hava kuvvetleri, türk hava kuvvetleri