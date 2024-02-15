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ABD alarma geçti, Kremlin'den yanıt geldi
ABD alarma geçti, Kremlin'den yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandıracağı iddiasıyla ABD'de alarm durumuna geçirilmesine tepki göstererek yaşanan... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T12:34+0300
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ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 'kaygı verici ciddi ulusal güvenlik tehdidi' doğduğunu öne sürerek Başkan Joe Biden'dan kamuoyunu bilgilendirmesini talep ederken, tehdidin Rusya'nın 'uzay tabanlı yeni askeri kabiliyeti'nden kaynaklandığı öne sürülen Kongre'de basına kapalı toplantı yapılacağı belirtilmişti.Gazetecilerden gelen soru üzerine ABD'de ortaya atılan iddiaları yanıtlayan Peskov, bu konuda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını söyleyerek ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün yapacağı bugün basın toplantısını beklemeyi tavsiye etti.Beyaz Saray'ın yalan haberlerle Kongre'yi Rusya'yla mücadele için mali yardım sunulmasını öngören yasa tasarısını gündeme almaya zorladığının çok aşikar olduğunu kaydeden Peskov, Beyaz Saray'ın bunun için hangi hilelere başvuracağını göreceklerini vurguladı.ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini ifade etmişti.Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin 'istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite' ile ilgili olduğunu vurgulamıştı.ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edilmiş, ABC televizyonu tehdidin Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planlarıyla bağlantılı olabileceğini geçmişti.New York Times da, bürokratlara dayandırdığı haberinde konunun sadece Rusya'nın potansiyel planlarıyla alakalı olduğunu öne sürmüş, ayrıca bunun Kongre'yi Kiev'e yardım konusunda ikna etmek için kullanabileceğini yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/cin-washingtonun-iddialarina-yanit-verdi-uzay-guvenligi-icin-en-buyuk-tehdit-amerika-1080067041.html
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uzay, dmitriy peskov, kremlin, ulusal güvenlik, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, abd kongresi, washington, moskova
uzay, dmitriy peskov, kremlin, ulusal güvenlik, beyaz saray ulusal güvenlik konseyi, abd kongresi, washington, moskova

ABD alarma geçti, Kremlin'den yanıt geldi

12:34 15.02.2024
© AFP 2023 / GREGG NEWTONABD uzay füze
ABD uzay füze - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / GREGG NEWTON
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandıracağı iddiasıyla ABD'de alarm durumuna geçirilmesine tepki göstererek yaşanan gelişmeyi 'Beyaz Saray'ın yeni hilesi' olarak niteledi.
ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 'kaygı verici ciddi ulusal güvenlik tehdidi' doğduğunu öne sürerek Başkan Joe Biden'dan kamuoyunu bilgilendirmesini talep ederken, tehdidin Rusya'nın 'uzay tabanlı yeni askeri kabiliyeti'nden kaynaklandığı öne sürülen Kongre'de basına kapalı toplantı yapılacağı belirtilmişti.
Gazetecilerden gelen soru üzerine ABD'de ortaya atılan iddiaları yanıtlayan Peskov, bu konuda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını söyleyerek ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bugün yapacağı bugün basın toplantısını beklemeyi tavsiye etti.
Beyaz Saray'ın yalan haberlerle Kongre'yi Rusya'yla mücadele için mali yardım sunulmasını öngören yasa tasarısını gündeme almaya zorladığının çok aşikar olduğunu kaydeden Peskov, Beyaz Saray'ın bunun için hangi hilelere başvuracağını göreceklerini vurguladı.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini ifade etmişti.
Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin 'istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite' ile ilgili olduğunu vurgulamıştı.
ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edilmiş, ABC televizyonu tehdidin Moskova'nın uzaya nükleer silah konuşlandırma planlarıyla bağlantılı olabileceğini geçmişti.
New York Times da, bürokratlara dayandırdığı haberinde konunun sadece Rusya'nın potansiyel planlarıyla alakalı olduğunu öne sürmüş, ayrıca bunun Kongre'yi Kiev'e yardım konusunda ikna etmek için kullanabileceğini yazmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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