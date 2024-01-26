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Çin, Washington'un iddialarına yanıt verdi: 'Uzay güvenliği için en büyük tehdit Amerika'
Çin, Washington'un iddialarına yanıt verdi: 'Uzay güvenliği için en büyük tehdit Amerika'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, ABD'nin uzaydaki askeri gücünün genişlemesini haklı göstermek için uzaydaki Çin tehdidine ilişkin teorileri sürekli... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T14:34+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada ABD'nin uzay güvenliğine yönelik en büyük tehdidi oluşturduğunu belirterek Washington'un uzayı bir savaş alanına dönüştürme niyetinde olduğunu vurguladı.Basın brifingi sırasında Sözcü, ABD'nin kendi askeri uzay gücünü yaymak ve askeri hegemonyasını korumak için Çin'i karalayarak uzun süredir 'Çin uzay tehdidi' teorisini yaydığının altını çizdi. Wenbin, "ABD'yi bir kez daha yalan beyanlar yaymaktan vazgeçmeye, uzayda askerileşme ve savaş hazırlıklarını durdurmaya ve gereken sorumluluklarını gerçekten üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.Açıklamalarına devam eden Wenbin şu sözleri kaydetti:Perşembe günü yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri raporunda ABD ordusu'nun, Rusya ve Çin'in ABD uydularını etkisiz hale getirmek için silahlar geliştirdiğine ve uluslararası kınamalardan kaçınmak için yeniliklerini gizlediğine inandığı ortaya çıkmıştı. Aksine Moskova defalarca ABD'nin uzayın askerileştirilmesini arttırdığına işaret etmiş ve süreci engellemek için adımlar önermişti.Raporda, "Çin ve Rusya, ABD'nin askeri ve bilgi hakimiyetini sürdürme bağlamında uzaya aşırı derecede güvendiğine inanıyor. Gelecekteki bir çatışmada asimetrik bir avantaj elde etmek isteyen her iki ülke de uyduları ve uzay hizmetlerini bozmayı ya da yok etmeyi amaçlayan silahlar geliştiriyor, test ediyor ve konuşlandırıyor" ifadeleri yer almıştı.Rapor, Moskova ve Pekin'in 'uluslararası kınamalardan kaçınmak için bu tür yenilikleri gizlemek'zorunda kaldıklarını iddia etmiş ve ayrıca Çin'in 'silah olarak işlev görebilecek' uydu denetim ve onarım sistemleri geliştirdiği öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240125/cinden-nato-aciklamasi-her-yere-kaos-sacan-yuruyen-bir-savas-makinesi-1080040405.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, abd, abd uzay kuvvetleri, rusya, tehdit
çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, abd, abd uzay kuvvetleri, rusya, tehdit

Çin, Washington'un iddialarına yanıt verdi: 'Uzay güvenliği için en büyük tehdit Amerika'

14:34 26.01.2024
© AP Photo / Liu ZhengÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Liu Zheng
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, ABD'nin uzaydaki askeri gücünün genişlemesini haklı göstermek için uzaydaki Çin tehdidine ilişkin teorileri sürekli dile getirdiğini, ancak aslında uzay güvenliğine yönelik en büyük tehdidin ABD olduğunu söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada ABD'nin uzay güvenliğine yönelik en büyük tehdidi oluşturduğunu belirterek Washington'un uzayı bir savaş alanına dönüştürme niyetinde olduğunu vurguladı.
Basın brifingi sırasında Sözcü, ABD'nin kendi askeri uzay gücünü yaymak ve askeri hegemonyasını korumak için Çin'i karalayarak uzun süredir 'Çin uzay tehdidi' teorisini yaydığının altını çizdi.
Wenbin, "ABD'yi bir kez daha yalan beyanlar yaymaktan vazgeçmeye, uzayda askerileşme ve savaş hazırlıklarını durdurmaya ve gereken sorumluluklarını gerçekten üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.
Açıklamalarına devam eden Wenbin şu sözleri kaydetti:
ABD uzaydaki Çin tehdidiyle ilgili teorilerini sürekli tekrarlıyor ve Çin'i karalıyor, ancak bu askeri hegemonyasını sürdürmek ve uzaydaki askeri gücünü genişletmek için bir bahane aramaktan başka bir şey değil. Aslında ABD uzayı açıkça bir mücadele alanı olarak görüyor ve uzaydaki askeri gücünü aktif bir şekilde geliştirerek büyük ülkeler arasında çatışmayı kışkırtıyor. ABD uzun zamandır uzay teknolojisini kötüye kullanıyor, diğer ülkelerin uzay araçlarını izliyor ve onlara tehlikeli bir mesafeden yaklaşarak çarpışma riskini arttırıyor
Perşembe günü yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri raporunda ABD ordusu'nun, Rusya ve Çin'in ABD uydularını etkisiz hale getirmek için silahlar geliştirdiğine ve uluslararası kınamalardan kaçınmak için yeniliklerini gizlediğine inandığı ortaya çıkmıştı. Aksine Moskova defalarca ABD'nin uzayın askerileştirilmesini arttırdığına işaret etmiş ve süreci engellemek için adımlar önermişti.
Raporda, "Çin ve Rusya, ABD'nin askeri ve bilgi hakimiyetini sürdürme bağlamında uzaya aşırı derecede güvendiğine inanıyor. Gelecekteki bir çatışmada asimetrik bir avantaj elde etmek isteyen her iki ülke de uyduları ve uzay hizmetlerini bozmayı ya da yok etmeyi amaçlayan silahlar geliştiriyor, test ediyor ve konuşlandırıyor" ifadeleri yer almıştı.
Rapor, Moskova ve Pekin'in 'uluslararası kınamalardan kaçınmak için bu tür yenilikleri gizlemek'zorunda kaldıklarını iddia etmiş ve ayrıca Çin'in 'silah olarak işlev görebilecek' uydu denetim ve onarım sistemleri geliştirdiği öne sürülmüştü.
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