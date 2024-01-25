https://sputniknews.com.tr/20240125/cinden-nato-aciklamasi-her-yere-kaos-sacan-yuruyen-bir-savas-makinesi-1080040405.html
Çin'den NATO açıklaması: 'Her yere kaos götüren yürüyen bir savaş makinesi'
Çin'den NATO açıklaması: 'Her yere kaos götüren yürüyen bir savaş makinesi'
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Qian düzenlediği brifingde, NATO'nun bulunduğu her yere kaos götüren yürüyen bir savaş makinesi olduğunu söyledi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:00+0300
2024-01-25T17:00+0300
2024-01-25T17:02+0300
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nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
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Sözcü Wu Qian açıklamasında, "NATO Genel Sekreteri'nin Çin'le ilgili uygunsuz açıklamalarına dikkat çektik. Bölgesel bir askeri örgüt olarak NATO, kurulduğu günden bu yana savaşlar başlatmış ve savaşlara katılmıştır" dedi.Son birkaç yıldır ittifakın odağını istikrarlı bir şekilde Asya-Pasifik bölgesine kaydırdığını, var olmayan 'Çin tehdidini' blok çatışmasını kışkırtmak ve bölgesel güvenliği tehlikeye atmak için bir araç olarak kullandığını gözlemlediklerini belirten Qian, "NATO'nun yürüyen bir 'savaş makinesi' olduğunu ve nerede ortaya çıkarsa çıksın her yere kargaşa götürdüğünü söylemek gerekir" sözlerini kaydetti.Qian NATO'yu yalan üretmeye son vermeye, Asya-Pasifik bölgesini bozan tehlikeli eylemlerde bulunmaya son vermeye ve Çin'e, Çin Silahlı Kuvvetleri'ne ve gelişimine tarafsız ve rasyonel bir şekilde davranmaya çağırdı.Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu sırasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD liderliğindeki askeri bloğun 'bölgesel' nitelikte olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini vurgulamıştı. ancak Stoltenberg aynı zamanda 'Asya'ya ilerleyenin NATO olmadığını aksine Çin'in Afrika'ya, Kuzey Kutbu'na ve kritik altyapı üzerindeki kontrol noktalarına yaklaştığını' vurgulamış ve açıklamasında, tüm bunların NATO'nun güvenliği açısından sonuçları olacağını da dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/genel-sekreter-stoltenberg-nato-asyaya-ilerlemiyor-cin-batiya-yaklasiyor-1079714839.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, wu qian, çin savunma bakanlığı, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg
Çin'den NATO açıklaması: 'Her yere kaos götüren yürüyen bir savaş makinesi'
17:00 25.01.2024 (güncellendi: 17:02 25.01.2024)
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Qian düzenlediği brifingde, NATO'nun bulunduğu her yere kaos götüren yürüyen bir savaş makinesi olduğunu söyledi.
Sözcü Wu Qian açıklamasında, "NATO Genel Sekreteri'nin Çin'le ilgili uygunsuz açıklamalarına dikkat çektik. Bölgesel bir askeri örgüt olarak NATO, kurulduğu günden bu yana savaşlar başlatmış ve savaşlara katılmıştır" dedi.
Son birkaç yıldır ittifakın odağını istikrarlı bir şekilde Asya-Pasifik bölgesine kaydırdığını, var olmayan 'Çin tehdidini' blok çatışmasını kışkırtmak ve bölgesel güvenliği tehlikeye atmak için bir araç olarak kullandığını gözlemlediklerini belirten Qian, "NATO'nun yürüyen bir 'savaş makinesi' olduğunu ve nerede ortaya çıkarsa çıksın her yere kargaşa götürdüğünü söylemek gerekir" sözlerini kaydetti.
Qian NATO'yu yalan üretmeye son vermeye, Asya-Pasifik bölgesini bozan tehlikeli eylemlerde bulunmaya son vermeye ve Çin'e, Çin Silahlı Kuvvetleri'ne ve gelişimine tarafsız ve rasyonel bir şekilde davranmaya çağırdı.
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu sırasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD liderliğindeki askeri bloğun 'bölgesel' nitelikte olduğunu ve böyle olmaya devam edeceğini vurgulamıştı. ancak Stoltenberg aynı zamanda 'Asya'ya ilerleyenin NATO olmadığını aksine Çin'in Afrika'ya, Kuzey Kutbu'na ve kritik altyapı üzerindeki kontrol noktalarına yaklaştığını' vurgulamış ve açıklamasında, tüm bunların NATO'nun güvenliği açısından sonuçları olacağını da dile getirmişti.