https://sputniknews.com.tr/20240215/ab-rus-gazinin-ukrayna-uzerinden-transit-anlasmasini-uzatmayacak-1080759249.html

AB, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit anlaşmasını uzatmayacak

AB, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit anlaşmasını uzatmayacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, birliğin Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişiyle ilgili herhangi bir anlaşmayı... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T12:18+0300

2024-02-15T12:18+0300

2024-02-15T12:18+0300

avrupa'da enerji krizi

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Avrupa Parlamentosu toplantısında konuşan Simson, “Rusya ile bu yılın sonunda sona erecek olan üçlü gaz transit anlaşmasını uzatmakla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.Sobotaj sonrası Kuzey Akım'daki kesintilerin ardından Ukrayna üzerinden transit geçiş, Rus gazının Batı ve Orta Avrupa'ya sevkiyatı için tek güzergah olmaya devam ediyor.Ukrayna’nın mücbir sebepler nedeniyle Sohranivka istasyonu üzerinden Avrupa'ya transit geçişi durduracağını açıkladığı Mayıs 2022'den bu yana Rus gaz tedariki Ukrayna üzerinden azaltılmış bir hacimde sürdürülürken, şirketin Lugansk’taki Novopskov kompresör istasyonu üzerinde kontrol sağlayamadığı iddia ediliyor.Öte yandan bu iddiaları çürüten Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna’ya transit gaz sevkiyatlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği garantisi verirken, pompalamayı durdurmak için hiçbir neden görmediğinin altını çiziyor.Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin sözleşme ise 2024 yılı sonunda sona eriyor.Kiev yönetimi, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyururken, Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna yönetiminin doğalgaz transiti konusundaki tutumunun net olduğu belirtilerek, "Avrupa'ya boru hatları ile doğalgaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacak. Rusya ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncemiz yok. Anlaşma uzatılmayacak" ifadesi yer almıştı.Açıklamada, doğalgaz konusunun ancak "Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin gündeme getirmesi durumunda" görüşülebileceği vurgulanmıştı.Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini doğrulamıştı.Ukrayna’nın kararı, Türkiye’de planlanan gaz merkezi projesinin önemini artırıyorRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Kasım ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti. Ziyaret sonrasında Novak "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/avrupanin-abd-gazina-artan-bagimliligi-korkutuyor-1080119550.html

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avrupa birliği, ab, enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ukrayna, rusya, kuzey akım