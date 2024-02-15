AB, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit anlaşmasını uzatmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: Liç alanında mühendislik hatası yapıldığı görülüyor
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma: Gıda sektöründe tuzun önemi büyük
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yeşil aklamaya dikkat etmek lazım. Mesela doğa dostu ifadesi çok genel.'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Bakan açıkladı: Hedef 100 milyon turist
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
18:23
3 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:33
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:41
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
10 dk
SEÇİM 2024
Partilerin üye sayıları son bir yılda nasıl değişti?
19:11
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
Kanal İstanbul projesi nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:12
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:23
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy itiraf etti: Orduda sorunlar var
09:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
10:11
3 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
10:22
2 dk
30 DAKİKA
İliç’teki maden şirketinden rüşvet alan savcı kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:42
2 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Erdoğan, 2012'den sonra ilk kez Mısır’da
12:07
83 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
13:34
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ne kadar enerji tüketiyor?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
SESLİ HABER
AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
18:33
3 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240215/ab-rus-gazinin-ukrayna-uzerinden-transit-anlasmasini-uzatmayacak-1080759249.html
AB, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit anlaşmasını uzatmayacak
AB, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit anlaşmasını uzatmayacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, birliğin Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişiyle ilgili herhangi bir anlaşmayı... 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T12:18+0300
2024-02-15T12:18+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa birliği
ab
enerji
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
ukrayna
rusya
kuzey akım
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078127581_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_096ea29d00c8381dd3f958d5cc1e26ad.jpg
Avrupa Parlamentosu toplantısında konuşan Simson, “Rusya ile bu yılın sonunda sona erecek olan üçlü gaz transit anlaşmasını uzatmakla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.Sobotaj sonrası Kuzey Akım'daki kesintilerin ardından Ukrayna üzerinden transit geçiş, Rus gazının Batı ve Orta Avrupa'ya sevkiyatı için tek güzergah olmaya devam ediyor.Ukrayna’nın mücbir sebepler nedeniyle Sohranivka istasyonu üzerinden Avrupa'ya transit geçişi durduracağını açıkladığı Mayıs 2022'den bu yana Rus gaz tedariki Ukrayna üzerinden azaltılmış bir hacimde sürdürülürken, şirketin Lugansk’taki Novopskov kompresör istasyonu üzerinde kontrol sağlayamadığı iddia ediliyor.Öte yandan bu iddiaları çürüten Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna’ya transit gaz sevkiyatlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği garantisi verirken, pompalamayı durdurmak için hiçbir neden görmediğinin altını çiziyor.Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin sözleşme ise 2024 yılı sonunda sona eriyor.Kiev yönetimi, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyururken, Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna yönetiminin doğalgaz transiti konusundaki tutumunun net olduğu belirtilerek, "Avrupa'ya boru hatları ile doğalgaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacak. Rusya ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncemiz yok. Anlaşma uzatılmayacak" ifadesi yer almıştı.Açıklamada, doğalgaz konusunun ancak "Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin gündeme getirmesi durumunda" görüşülebileceği vurgulanmıştı.Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini doğrulamıştı.Ukrayna’nın kararı, Türkiye’de planlanan gaz merkezi projesinin önemini artırıyorRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Kasım ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti. Ziyaret sonrasında Novak "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/avrupanin-abd-gazina-artan-bagimliligi-korkutuyor-1080119550.html
avrupa birliği
ab
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078127581_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_636835f556ec6023c71544412e3ec6cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ukrayna, rusya, kuzey akım
avrupa birliği, ab, enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, ukrayna, rusya, kuzey akım

AB, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit anlaşmasını uzatmayacak

12:18 15.02.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMARdoğalgaz Avrupa
doğalgaz Avrupa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, birliğin Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişiyle ilgili herhangi bir anlaşmayı uzatmakla ilgilenmediğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu toplantısında konuşan Simson, “Rusya ile bu yılın sonunda sona erecek olan üçlü gaz transit anlaşmasını uzatmakla ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sobotaj sonrası Kuzey Akım'daki kesintilerin ardından Ukrayna üzerinden transit geçiş, Rus gazının Batı ve Orta Avrupa'ya sevkiyatı için tek güzergah olmaya devam ediyor.
Ukrayna’nın mücbir sebepler nedeniyle Sohranivka istasyonu üzerinden Avrupa'ya transit geçişi durduracağını açıkladığı Mayıs 2022'den bu yana Rus gaz tedariki Ukrayna üzerinden azaltılmış bir hacimde sürdürülürken, şirketin Lugansk’taki Novopskov kompresör istasyonu üzerinde kontrol sağlayamadığı iddia ediliyor.
Öte yandan bu iddiaları çürüten Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna’ya transit gaz sevkiyatlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği garantisi verirken, pompalamayı durdurmak için hiçbir neden görmediğinin altını çiziyor.
Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin sözleşme ise 2024 yılı sonunda sona eriyor.
Kiev yönetimi, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyururken, Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna yönetiminin doğalgaz transiti konusundaki tutumunun net olduğu belirtilerek, "Avrupa'ya boru hatları ile doğalgaz akışını öngören anlaşmanın süresi 2024 yılı sonunda dolacak. Rusya ile bu konuda yeni görüşme yapma gibi bir düşüncemiz yok. Anlaşma uzatılmayacak" ifadesi yer almıştı.
Açıklamada, doğalgaz konusunun ancak "Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin gündeme getirmesi durumunda" görüşülebileceği vurgulanmıştı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini doğrulamıştı.

Ukrayna’nın kararı, Türkiye’de planlanan gaz merkezi projesinin önemini artırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Kasım ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti.
Ziyaret sonrasında Novak "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
Avrupa'da enerji krizi
Avrupa'nın ABD gazına artan bağımlılığı korkutuyor
28 Ocak, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала