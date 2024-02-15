https://sputniknews.com.tr/20240215/6-yillik-egitimi-6-ayda-tamamladi-rus-yapay-zeka-gigachat-doktorluk-sinavini-basari-ile-gecti-1080781882.html

6 yıllık eğitimi 6 ayda tamamladı: Rus yapay zeka GigaChat, doktorluk sınavını başarı ile geçti

6 yıllık eğitimi 6 ayda tamamladı: Rus yapay zeka GigaChat, doktorluk sınavını başarı ile geçti

Sputnik Türkiye

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması GigaChat, bir tıp kurumunun ‘genel tıp’ dalındaki sınavını geçen dünyanın ilk... 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T22:05+0300

2024-02-15T22:05+0300

2024-02-15T22:05+0300

dünya

rus

yapay zeka

sberbank

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Rus RBK ajansının Sberbank basın dairesinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre GigaChat, bir tıp kurumunun ‘genel tıp’ dalındaki sınavını geçen dünyanın ilk uygulamalarından biri oldu. Yapay zeka uygulaması, sınav sonucunda ‘iyi’ notunu aldı.Sınav sırasında GigaChat’ın cerrahi, terapi, doğum ve jinekoloji dallarındaki çeşitli sorunları çözmesi istendi. Yapay zeka, görevleri yerine getirirken teşhis koyma, tedavi planı hazırlama ve ek araştırmaları tayin etme gibi konularda oldukça yetenekli olduğunu kanıtladı.Test aşamasını da başarılı bir şekilde geçen GigaChat, 100 sorudan 82’sini (geçer not yüzde 70 iken) doğru yanıtladı.GigaChat’i geliştiren uzmanlar, tıp öğrencilerinin böyle bir sınava hazırlanması için 6 yıllık bir eğitim alması gerekirken yapay zeka için bu sürecin yaklaşık 6 ay sürdüğünü, uygulamanın bu süre zarfında konuyla ilgili 42 GB’lık veriyi incelediğini anlattı.Sberbank Sağlık Endüstrisi Merkezi Direktörü Sergey Jdanov, “Bu model gelecekte doktor ve hasta için bir asistanın geliştirilmesinin temelini oluşturabilir, her kişiye bakım için yeni koşullar ve sağlıkları hakkında bilgi sağlayabilir, klinikte çalışan bir doktorun günlük çalışmalarında önemli bir yardımcı haline gelebilir” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-yapay-zekanin-1-yili-2023-yasanan-tum-gelismeler-1078367565.html

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