https://sputniknews.com.tr/20240214/zelenskiy-ukrayna-silahli-kuvvetlerindeki-sorunlari-itiraf-etti-1080707022.html
Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki sorunları itiraf etti
Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki sorunları itiraf etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve Savunma Bakanı Umerov'un ordu birliklerindeki personel ve yönetimle ilgili sorunlar hakkında... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T01:10+0300
2024-02-14T01:10+0300
2024-02-14T01:10+0300
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Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un cephedeki askeri birimleri ziyaret ederek, Ukrayna birliklerindeki personel ve yönetimle ilgili sorunlar hakkında bilgi verdiğini söyledi.Zelenskiy, “Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve Savunma Bakanı Umerov şu anda cephede. Bugün cephedeki tüm sıcak noktaları ziyaret ederek durumu rapor ettiler. İkmal, güçlendirilme, yönetim gibi mevcut sorunları çözüyorlar” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine insansız hava araçları ve elektronik savaş ekipmanı tedarikini artırmanın yanı sıra pozisyonlarını güçlendirme vaadinde bulunan Zelenskiy, “Daha sonra ayrıntılı bir rapor sunulacak” diye ekledi.Daha önce Financial Times gazetesi, NATO ve Avrupalı diplomatlara atıfla, cephe hattındaki Ukrayna birliklerinin içinde bulunduğu çaresiz durumun sanılandan çok daha kötü olduğunu ve Ukrayna ordusunun Batılı ortaklarından askeri yardım almadan mevcut pozisyonlarını bile korumalarının zor olacağını aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-askerlerin-hayatini-kurtarmak-icin-geri-cekilebiliriz-1080706389.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rustem umerov, aleksandr sırskiy
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rustem umerov, aleksandr sırskiy
Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki sorunları itiraf etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve Savunma Bakanı Umerov'un ordu birliklerindeki personel ve yönetimle ilgili sorunlar hakkında bilgi verdiğini belirtti.
Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un cephedeki askeri birimleri ziyaret ederek, Ukrayna birliklerindeki personel ve yönetimle ilgili sorunlar hakkında bilgi verdiğini söyledi.
Zelenskiy, “Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve Savunma Bakanı Umerov şu anda cephede. Bugün cephedeki tüm sıcak noktaları ziyaret ederek durumu rapor ettiler. İkmal, güçlendirilme, yönetim gibi mevcut sorunları çözüyorlar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine insansız hava araçları ve elektronik savaş ekipmanı tedarikini artırmanın yanı sıra pozisyonlarını güçlendirme vaadinde bulunan Zelenskiy, “Daha sonra ayrıntılı bir rapor sunulacak” diye ekledi.
Daha önce Financial Times gazetesi, NATO ve Avrupalı diplomatlara atıfla, cephe hattındaki Ukrayna birliklerinin içinde bulunduğu çaresiz durumun sanılandan çok daha kötü olduğunu ve Ukrayna ordusunun Batılı ortaklarından askeri yardım almadan mevcut pozisyonlarını bile korumalarının zor olacağını aktarmıştı.