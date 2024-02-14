https://sputniknews.com.tr/20240214/zelenskiy-ukrayna-silahli-kuvvetlerindeki-sorunlari-itiraf-etti-1080707022.html

Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki sorunları itiraf etti

Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki sorunları itiraf etti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve Savunma Bakanı Umerov'un ordu birliklerindeki personel ve yönetimle ilgili sorunlar hakkında... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T01:10+0300

2024-02-14T01:10+0300

2024-02-14T01:10+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

ukrayna krizi

rustem umerov

aleksandr sırskiy

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Telegram hesabından video mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un cephedeki askeri birimleri ziyaret ederek, Ukrayna birliklerindeki personel ve yönetimle ilgili sorunlar hakkında bilgi verdiğini söyledi.Zelenskiy, “Genelkurmay Başkanı Sırskiy ve Savunma Bakanı Umerov şu anda cephede. Bugün cephedeki tüm sıcak noktaları ziyaret ederek durumu rapor ettiler. İkmal, güçlendirilme, yönetim gibi mevcut sorunları çözüyorlar” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine insansız hava araçları ve elektronik savaş ekipmanı tedarikini artırmanın yanı sıra pozisyonlarını güçlendirme vaadinde bulunan Zelenskiy, “Daha sonra ayrıntılı bir rapor sunulacak” diye ekledi.Daha önce Financial Times gazetesi, NATO ve Avrupalı ​​diplomatlara atıfla, cephe hattındaki Ukrayna birliklerinin içinde bulunduğu çaresiz durumun sanılandan çok daha kötü olduğunu ve Ukrayna ordusunun Batılı ortaklarından askeri yardım almadan mevcut pozisyonlarını bile korumalarının zor olacağını aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-askerlerin-hayatini-kurtarmak-icin-geri-cekilebiliriz-1080706389.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rustem umerov, aleksandr sırskiy