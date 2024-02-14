https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-askerlerin-hayatini-kurtarmak-icin-geri-cekilebiliriz-1080706389.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, askerlerin hayatını kurtarmak için gerektiğinde mevzilerden çekilebileceklerini belirtti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T00:41+0300
2024-02-14T00:41+0300
2024-02-14T00:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
aleksandr sırskiy
asker
rusya
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078648686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_817cf1c19cdcba107349a80bc8c78c13.jpg
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ZDF’ye verdiği demeçte, askeri personeli korumak için ordunun gerekirse geri çekileceğini söyledi.Ukraynalı komutan, “Gerekirse mevzilerden çekilirim ama personelin ölümüne izin vermem” dedi.Sırskiy ayrıca, Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçmesine karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma operasyonu başlatmak zorunda kaldığını belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor.Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-savunma-bakani-avrupadaki-nato-kuvvetleri-komutanina-askeri-planlar-hakkinda-bilgi-verdik-1080706002.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078648686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edfe5dec3f8bd19413f106f7cb010f0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, aleksandr sırskiy, asker, rusya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy
ukrayna krizi, ukrayna, aleksandr sırskiy, asker, rusya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, askerlerin hayatını kurtarmak için gerektiğinde mevzilerden çekilebileceklerini belirtti.
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ZDF’ye verdiği demeçte, askeri personeli korumak için ordunun gerekirse geri çekileceğini söyledi.
Ukraynalı komutan, “Gerekirse mevzilerden çekilirim ama personelin ölümüne izin vermem” dedi.
Sırskiy ayrıca, Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçmesine karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma operasyonu başlatmak zorunda kaldığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.
Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor.
Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.