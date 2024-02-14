https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-askerlerin-hayatini-kurtarmak-icin-geri-cekilebiliriz-1080706389.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz

Sputnik Türkiye

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, askerlerin hayatını kurtarmak için gerektiğinde mevzilerden çekilebileceklerini belirtti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T00:41+0300

2024-02-14T00:41+0300

2024-02-14T00:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

aleksandr sırskiy

asker

rusya

vladimir zelenskiy

valeriy zalujnıy

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Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ZDF’ye verdiği demeçte, askeri personeli korumak için ordunun gerekirse geri çekileceğini söyledi.Ukraynalı komutan, “Gerekirse mevzilerden çekilirim ama personelin ölümüne izin vermem” dedi.Sırskiy ayrıca, Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçmesine karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma operasyonu başlatmak zorunda kaldığını belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor.Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-savunma-bakani-avrupadaki-nato-kuvvetleri-komutanina-askeri-planlar-hakkinda-bilgi-verdik-1080706002.html

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ukrayna krizi, ukrayna, aleksandr sırskiy, asker, rusya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy