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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiy-askerlerin-hayatini-kurtarmak-icin-geri-cekilebiliriz-1080706389.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, askerlerin hayatını kurtarmak için gerektiğinde mevzilerden çekilebileceklerini belirtti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T00:41+0300
2024-02-14T00:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ZDF’ye verdiği demeçte, askeri personeli korumak için ordunun gerekirse geri çekileceğini söyledi.Ukraynalı komutan, “Gerekirse mevzilerden çekilirim ama personelin ölümüne izin vermem” dedi.Sırskiy ayrıca, Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçmesine karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma operasyonu başlatmak zorunda kaldığını belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor.Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-savunma-bakani-avrupadaki-nato-kuvvetleri-komutanina-askeri-planlar-hakkinda-bilgi-verdik-1080706002.html
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ukrayna krizi, ukrayna, aleksandr sırskiy, asker, rusya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy
ukrayna krizi, ukrayna, aleksandr sırskiy, asker, rusya, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Askerlerin hayatını kurtarmak için geri çekilebiliriz

00:41 14.02.2024
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Libkos
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy, askerlerin hayatını kurtarmak için gerektiğinde mevzilerden çekilebileceklerini belirtti.
Ukrayna’nın yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ZDF’ye verdiği demeçte, askeri personeli korumak için ordunun gerekirse geri çekileceğini söyledi.
Ukraynalı komutan, “Gerekirse mevzilerden çekilirim ama personelin ölümüne izin vermem” dedi.
Sırskiy ayrıca, Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçmesine karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma operasyonu başlatmak zorunda kaldığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen perşembe günü Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadığını duyurmuştu.
Önde gelen Batı medyasına göre yeni Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Zelenskiy’in yakın destekçisi olarak görülüyor.
Yeni komutan ayrıca ordudaki ağır kayıpların sebebi olarak görüldüğü için askerler tarafından sevilmezken, ‘Kasap’ ya da ‘General 200’ lakaplarıyla anılıyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Umerov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
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