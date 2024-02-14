https://sputniknews.com.tr/20240214/uzmanindan-14-subat-sevgililer-gunu-kabusa-donebilir-uyarisi-kirik-kalp-sendromuna-dikkat-edin--1080714060.html
Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'
Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'
Sputnik Türkiye
Kırıkkalp sendromu, özellikle ağır stres ve travma yaşayan kişilerde, kalp krizi benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Kırık Kalp Sendromu'na karşı uyarılarda... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T10:42+0300
2024-02-14T10:42+0300
2024-02-14T10:42+0300
yaşam
kalp
kalp krizi
kalp çarpıntısı
kırık kalp sendromu
kalp hastalıkları
kalp masajı
kalp yetmezliği
kalp damar hastalığı
14 şubat sevgililer günü
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Kalp sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, Her ne kadar yoğun duygusal travmalar kalp kırıklığına yol açsa da aslında fiziki olarak da kalp üzerinde belirgin etkiler yarabiliyor. Kırık kalp sendromu, tıbbi literatürde 'Takotsubo kardiomyopatisi' olarak da biliniyor ve sıklıkla yoğun stres, üzüntü veya şok sonrası ortaya çıkan bir kalp sorunu. Bu durumda, kalbin sol ventriği geçici olarak zayıf veya felç olur ve kalp kası işlevini tam olarak yerine getiremez.'Bazıları için, bu özel gün beklenmedik bir stres kaynağına dönüşebilir'Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu duygusal stresin kalp üzerindeki etkilerini ve kalbinizi nasıl koruyabileceğinizi anlattı.Kırık Kalp Sendromu tedavisi nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?Sendromun genellikle geçici olduğuna dikkat çeken uzman, "Uygun tedavi ile çoğu insan tamamen iyileşir. Eğer Sevgililer Günü sizi biraz fazla stres altında bırakırsa, unutmayın ki kalbiniz kırılsa bile, zamanla ve doğru bakımla iyileşecektir. Kırık kalp sendromu, tıbbi adıyla takotsubo kardiyomiyopati, genellikle şiddetli duygusal ya da fiziksel stresin ardından ortaya çıkan geçici bir kalp durumudur. Uygun tedavi genellikle semptomları hafifletmeye ve kalbin normal işlevini desteklemeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.Kırık Kalp Sendromu nedir?İlk kez Japonya’da 1990 yılında Takatsubo Sendromu olarak tanımlanan Kırık Kalp Sendromu, ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.Kırık Kalp Sendromu'na benzer hastalıklarKırıkkalp sendromuna benzer başka hastalıklar da vardır. Bunlardan bazıları şunlar:Bu hastalıkların belirtileri, tanısı ve tedavisi kırıkkalp sendromundan farklı olabilir. Bu nedenle, kalp sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, bir doktora başvurmanız önemlidir.
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kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, sevgili, eski sevgili, ayrılık, ayrılık mektubu, ayrılık anlaşması, uzman yorumu
Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'
Kırıkkalp sendromu, özellikle ağır stres ve travma yaşayan kişilerde, kalp krizi benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Kırık Kalp Sendromu'na karşı uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kalp sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, Her ne kadar yoğun duygusal travmalar kalp kırıklığına yol açsa da aslında fiziki olarak da kalp üzerinde belirgin etkiler yarabiliyor.
Kırık kalp sendromu, tıbbi literatürde 'Takotsubo kardiomyopatisi' olarak da biliniyor ve sıklıkla yoğun stres, üzüntü veya şok sonrası ortaya çıkan bir kalp sorunu. Bu durumda, kalbin sol ventriği geçici olarak zayıf veya felç olur ve kalp kası işlevini tam olarak yerine getiremez.
'Bazıları için, bu özel gün beklenmedik bir stres kaynağına dönüşebilir'
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu duygusal stresin kalp üzerindeki etkilerini ve kalbinizi nasıl koruyabileceğinizi anlattı.
"Kırık Kalp Sendromu, adından da anlaşılacağı üzere, genellikle ciddi duygusal ya da fiziksel stres sonrası ortaya çıkar. Sevgililer Günü'nde çoğumuz, sevdiğimiz kişiyle romantik bir gün geçirmeyi hayal ederiz. Ancak, bu gün herkes için pembe balonlar ve kırmızı gül demetleriyle dolu olmayabilir. Bazıları için, bu özel gün beklenmedik bir stres kaynağına dönüşebilir. Belki de beklenen o büyük aşk itirafı gelmez ya da daha da kötüsü, bir ayrılık haberi alınır. İşte tam da bu noktada, Kırık Kalp Sendromu’nun perde arkası devreye girer. Kırık kalp sendromu, kalp sağlığımızı ciddiye almanın önemini hatırlatır. Sevgi dolu ilişkiler, sağlıklı bir kalp için elbette önemlidir, ancak kendi sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Duygusal stresin kalp üzerindeki etkilerini hafife almayın ve eğer kendinizi aşırı üzgün veya stresli hissederseniz, bir uzmana danışmaktan çekinmeyin.
Kırık Kalp Sendromu tedavisi nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Sendromun genellikle geçici olduğuna dikkat çeken uzman, "Uygun tedavi ile çoğu insan tamamen iyileşir. Eğer Sevgililer Günü sizi biraz fazla stres altında bırakırsa, unutmayın ki kalbiniz kırılsa bile, zamanla ve doğru bakımla iyileşecektir. Kırık kalp sendromu, tıbbi adıyla takotsubo kardiyomiyopati, genellikle şiddetli duygusal ya da fiziksel stresin ardından ortaya çıkan geçici bir kalp durumudur. Uygun tedavi genellikle semptomları hafifletmeye ve kalbin normal işlevini desteklemeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.
İlaç tedavisi:
Beta blokerler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri) ve diüretikler gibi ilaçlar, kalbin iş yükünü azaltabilir ve semptomları hafifletebilir.
Stres yönetimi:
Psikolojik destek ve stres yönetimi teknikleri, duygusal stresin neden olduğu zararı azaltmaya yardımcı olabilir.
Dinlenme ve izleme:
Akut fazda hastalar genellikle hastanede izlenir. Kalp fonksiyonlarının düzelmesini sağlamak için yeterli dinlenme önemlidir.
Yaşam tarzı değişiklikleri:
Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınma, kalbin iyileşmesine yardımcı olabilir.
Düzenli takip:
Kırık kalp sendromu geçiren hastaların, kalp fonksiyonlarının tam olarak iyileşip iyileşmediğini değerlendirmek için düzenli kardiyolojik kontrollere ihtiyacı vardır.
Kırık Kalp Sendromu nedir?
İlk kez Japonya’da 1990 yılında Takatsubo Sendromu olarak tanımlanan Kırık Kalp Sendromu, ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.
Kırık Kalp Sendromu'na benzer hastalıklar
Kırıkkalp sendromuna benzer başka hastalıklar da vardır. Bunlardan bazıları şunlar:
Dilatasyon kardiyomiyopatisi:
Kalbin sol bölümünün genişlemesi ve zayıflaması sonucu pompalama gücünün azalmasıdır. Bu hastalık, genetik, enfeksiyon, alkol, ilaç veya bağışıklık sistemi bozukluğu gibi nedenlerle oluşabilir.
Hipertrofik kardiyomiyopati:
Kalbin sol bölümünün anormal şekilde kalınlaşmasıdır. Bu hastalık, genellikle kalıtsaldır ve kalp ritmini bozabilir, kan akışını engelleyebilir ve ani ölüme neden olabilir.
Restriktif kardiyomiyopati:
Kalbin sol bölümünün sertleşmesi ve esnekliğini kaybetmesidir. Bu hastalık, kalbin dolmasını ve pompalamasını zorlaştırır. Bu hastalık, skleroderma, amiloidoz, sarkoidoz, radyasyon veya kemoterapi gibi nedenlerle oluşabilir.
Bu hastalıkların belirtileri, tanısı ve tedavisi kırıkkalp sendromundan farklı olabilir. Bu nedenle, kalp sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, bir doktora başvurmanız önemlidir.