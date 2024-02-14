Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
13:35
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240214/uzmanindan-14-subat-sevgililer-gunu-kabusa-donebilir-uyarisi-kirik-kalp-sendromuna-dikkat-edin--1080714060.html
Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'
Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'
Sputnik Türkiye
Kırıkkalp sendromu, özellikle ağır stres ve travma yaşayan kişilerde, kalp krizi benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Kırık Kalp Sendromu'na karşı uyarılarda... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T10:42+0300
2024-02-14T10:42+0300
yaşam
kalp
kalp krizi
kalp çarpıntısı
kırık kalp sendromu
kalp hastalıkları
kalp masajı
kalp yetmezliği
kalp damar hastalığı
14 şubat sevgililer günü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062199748_0:625:1953:1724_1920x0_80_0_0_c915a7d97aebf0d2610a80057687c100.jpg
Kalp sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, Her ne kadar yoğun duygusal travmalar kalp kırıklığına yol açsa da aslında fiziki olarak da kalp üzerinde belirgin etkiler yarabiliyor. Kırık kalp sendromu, tıbbi literatürde 'Takotsubo kardiomyopatisi' olarak da biliniyor ve sıklıkla yoğun stres, üzüntü veya şok sonrası ortaya çıkan bir kalp sorunu. Bu durumda, kalbin sol ventriği geçici olarak zayıf veya felç olur ve kalp kası işlevini tam olarak yerine getiremez.'Bazıları için, bu özel gün beklenmedik bir stres kaynağına dönüşebilir'Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu duygusal stresin kalp üzerindeki etkilerini ve kalbinizi nasıl koruyabileceğinizi anlattı.Kırık Kalp Sendromu tedavisi nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?Sendromun genellikle geçici olduğuna dikkat çeken uzman, "Uygun tedavi ile çoğu insan tamamen iyileşir. Eğer Sevgililer Günü sizi biraz fazla stres altında bırakırsa, unutmayın ki kalbiniz kırılsa bile, zamanla ve doğru bakımla iyileşecektir. Kırık kalp sendromu, tıbbi adıyla takotsubo kardiyomiyopati, genellikle şiddetli duygusal ya da fiziksel stresin ardından ortaya çıkan geçici bir kalp durumudur. Uygun tedavi genellikle semptomları hafifletmeye ve kalbin normal işlevini desteklemeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.Kırık Kalp Sendromu nedir?İlk kez Japonya’da 1990 yılında Takatsubo Sendromu olarak tanımlanan Kırık Kalp Sendromu, ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.Kırık Kalp Sendromu'na benzer hastalıklarKırıkkalp sendromuna benzer başka hastalıklar da vardır. Bunlardan bazıları şunlar:Bu hastalıkların belirtileri, tanısı ve tedavisi kırıkkalp sendromundan farklı olabilir. Bu nedenle, kalp sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, bir doktora başvurmanız önemlidir.
https://sputniknews.com.tr/20240213/atesler-icinde-yandi-derisi-pul-pul-dokuldu-kendisine-alerjisi-oldugu-ortaya-cikti-1080684193.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062199748_0:651:1953:2116_1920x0_80_0_0_a2b6244f4be4304d794b975584b84532.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, sevgili, eski sevgili, ayrılık, ayrılık mektubu, ayrılık anlaşması, uzman yorumu
kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, sevgili, eski sevgili, ayrılık, ayrılık mektubu, ayrılık anlaşması, uzman yorumu

Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'

10:42 14.02.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinSokolniki'de buz kalbının açılışında Moskova sakinleri
Sokolniki'de buz kalbının açılışında Moskova sakinleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kırıkkalp sendromu, özellikle ağır stres ve travma yaşayan kişilerde, kalp krizi benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Kırık Kalp Sendromu'na karşı uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kalp sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, Her ne kadar yoğun duygusal travmalar kalp kırıklığına yol açsa da aslında fiziki olarak da kalp üzerinde belirgin etkiler yarabiliyor.
Kırık kalp sendromu, tıbbi literatürde 'Takotsubo kardiomyopatisi' olarak da biliniyor ve sıklıkla yoğun stres, üzüntü veya şok sonrası ortaya çıkan bir kalp sorunu. Bu durumda, kalbin sol ventriği geçici olarak zayıf veya felç olur ve kalp kası işlevini tam olarak yerine getiremez.

'Bazıları için, bu özel gün beklenmedik bir stres kaynağına dönüşebilir'

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu duygusal stresin kalp üzerindeki etkilerini ve kalbinizi nasıl koruyabileceğinizi anlattı.

"Kırık Kalp Sendromu, adından da anlaşılacağı üzere, genellikle ciddi duygusal ya da fiziksel stres sonrası ortaya çıkar. Sevgililer Günü'nde çoğumuz, sevdiğimiz kişiyle romantik bir gün geçirmeyi hayal ederiz. Ancak, bu gün herkes için pembe balonlar ve kırmızı gül demetleriyle dolu olmayabilir. Bazıları için, bu özel gün beklenmedik bir stres kaynağına dönüşebilir. Belki de beklenen o büyük aşk itirafı gelmez ya da daha da kötüsü, bir ayrılık haberi alınır. İşte tam da bu noktada, Kırık Kalp Sendromu’nun perde arkası devreye girer. Kırık kalp sendromu, kalp sağlığımızı ciddiye almanın önemini hatırlatır. Sevgi dolu ilişkiler, sağlıklı bir kalp için elbette önemlidir, ancak kendi sağlığımıza da dikkat etmeliyiz. Duygusal stresin kalp üzerindeki etkilerini hafife almayın ve eğer kendinizi aşırı üzgün veya stresli hissederseniz, bir uzmana danışmaktan çekinmeyin.

Kırık Kalp Sendromu tedavisi nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Sendromun genellikle geçici olduğuna dikkat çeken uzman, "Uygun tedavi ile çoğu insan tamamen iyileşir. Eğer Sevgililer Günü sizi biraz fazla stres altında bırakırsa, unutmayın ki kalbiniz kırılsa bile, zamanla ve doğru bakımla iyileşecektir. Kırık kalp sendromu, tıbbi adıyla takotsubo kardiyomiyopati, genellikle şiddetli duygusal ya da fiziksel stresin ardından ortaya çıkan geçici bir kalp durumudur. Uygun tedavi genellikle semptomları hafifletmeye ve kalbin normal işlevini desteklemeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.
İlaç tedavisi: Beta blokerler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACE inhibitörleri) ve diüretikler gibi ilaçlar, kalbin iş yükünü azaltabilir ve semptomları hafifletebilir.
Stres yönetimi: Psikolojik destek ve stres yönetimi teknikleri, duygusal stresin neden olduğu zararı azaltmaya yardımcı olabilir.
Dinlenme ve izleme: Akut fazda hastalar genellikle hastanede izlenir. Kalp fonksiyonlarının düzelmesini sağlamak için yeterli dinlenme önemlidir.
Yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınma, kalbin iyileşmesine yardımcı olabilir.
Düzenli takip: Kırık kalp sendromu geçiren hastaların, kalp fonksiyonlarının tam olarak iyileşip iyileşmediğini değerlendirmek için düzenli kardiyolojik kontrollere ihtiyacı vardır.

Kırık Kalp Sendromu nedir?

İlk kez Japonya’da 1990 yılında Takatsubo Sendromu olarak tanımlanan Kırık Kalp Sendromu, ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Kırık Kalp Sendromu'na benzer hastalıklar

Kırıkkalp sendromuna benzer başka hastalıklar da vardır. Bunlardan bazıları şunlar:
Dilatasyon kardiyomiyopatisi: Kalbin sol bölümünün genişlemesi ve zayıflaması sonucu pompalama gücünün azalmasıdır. Bu hastalık, genetik, enfeksiyon, alkol, ilaç veya bağışıklık sistemi bozukluğu gibi nedenlerle oluşabilir.
Hipertrofik kardiyomiyopati: Kalbin sol bölümünün anormal şekilde kalınlaşmasıdır. Bu hastalık, genellikle kalıtsaldır ve kalp ritmini bozabilir, kan akışını engelleyebilir ve ani ölüme neden olabilir.
Restriktif kardiyomiyopati: Kalbin sol bölümünün sertleşmesi ve esnekliğini kaybetmesidir. Bu hastalık, kalbin dolmasını ve pompalamasını zorlaştırır. Bu hastalık, skleroderma, amiloidoz, sarkoidoz, radyasyon veya kemoterapi gibi nedenlerle oluşabilir.
Bu hastalıkların belirtileri, tanısı ve tedavisi kırıkkalp sendromundan farklı olabilir. Bu nedenle, kalp sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, bir doktora başvurmanız önemlidir.
Kaşınma, alerji, kol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
YAŞAM
Uzman doktor anlattı: İnsanın kendi teri ve gözyaşı bile alerji sebebi
Dün, 13:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала