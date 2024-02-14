https://sputniknews.com.tr/20240214/uzmanindan-14-subat-sevgililer-gunu-kabusa-donebilir-uyarisi-kirik-kalp-sendromuna-dikkat-edin--1080714060.html

Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'

Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'

Sputnik Türkiye

Kırıkkalp sendromu, özellikle ağır stres ve travma yaşayan kişilerde, kalp krizi benzeri belirtilerle ortaya çıkıyor. Kırık Kalp Sendromu'na karşı uyarılarda... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T10:42+0300

2024-02-14T10:42+0300

2024-02-14T10:42+0300

yaşam

kalp

kalp krizi

kalp çarpıntısı

kırık kalp sendromu

kalp hastalıkları

kalp masajı

kalp yetmezliği

kalp damar hastalığı

14 şubat sevgililer günü

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Kalp sağlığı, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri, Her ne kadar yoğun duygusal travmalar kalp kırıklığına yol açsa da aslında fiziki olarak da kalp üzerinde belirgin etkiler yarabiliyor. Kırık kalp sendromu, tıbbi literatürde 'Takotsubo kardiomyopatisi' olarak da biliniyor ve sıklıkla yoğun stres, üzüntü veya şok sonrası ortaya çıkan bir kalp sorunu. Bu durumda, kalbin sol ventriği geçici olarak zayıf veya felç olur ve kalp kası işlevini tam olarak yerine getiremez.'Bazıları için, bu özel gün beklenmedik bir stres kaynağına dönüşebilir'Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu duygusal stresin kalp üzerindeki etkilerini ve kalbinizi nasıl koruyabileceğinizi anlattı.Kırık Kalp Sendromu tedavisi nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?Sendromun genellikle geçici olduğuna dikkat çeken uzman, "Uygun tedavi ile çoğu insan tamamen iyileşir. Eğer Sevgililer Günü sizi biraz fazla stres altında bırakırsa, unutmayın ki kalbiniz kırılsa bile, zamanla ve doğru bakımla iyileşecektir. Kırık kalp sendromu, tıbbi adıyla takotsubo kardiyomiyopati, genellikle şiddetli duygusal ya da fiziksel stresin ardından ortaya çıkan geçici bir kalp durumudur. Uygun tedavi genellikle semptomları hafifletmeye ve kalbin normal işlevini desteklemeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.Kırık Kalp Sendromu nedir?İlk kez Japonya’da 1990 yılında Takatsubo Sendromu olarak tanımlanan Kırık Kalp Sendromu, ani başlayan göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösteriyor.Kırık Kalp Sendromu'na benzer hastalıklarKırıkkalp sendromuna benzer başka hastalıklar da vardır. Bunlardan bazıları şunlar:Bu hastalıkların belirtileri, tanısı ve tedavisi kırıkkalp sendromundan farklı olabilir. Bu nedenle, kalp sağlığınızla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, bir doktora başvurmanız önemlidir.

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