https://sputniknews.com.tr/20240213/atesler-icinde-yandi-derisi-pul-pul-dokuldu-kendisine-alerjisi-oldugu-ortaya-cikti-1080684193.html

Uzman doktor anlattı: İnsanın kendi teri ve gözyaşı bile alerji sebebi

Uzman doktor anlattı: İnsanın kendi teri ve gözyaşı bile alerji sebebi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de de gittikçe artan bir rahatsızlık, insanın kendisine dahi alerjisi olabileceğini ortaya koydu. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T13:50+0300

2024-02-13T13:50+0300

2024-02-13T14:28+0300

yaşam

hasta

ağır hasta

alerji

alerjik

alarm

ter

gözyaşı

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Cildinin kaşındığını dahası dökülmeye başladığını gören insanların sayısı gittikçe artarken, ateşin de eşlik ettiği rahatsızlığın sebebi de ortaya çıktı. Uzmanlara göre, vücutta enfeksiyonun da rastlandığı bu hastalıkta insanların kendi terine ve gözyaşına alerjisi oluyor.Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Ter, vücudumuzun ısısını düzenlemekle birlikte aynı zamanda cilt yüzeyindeki nemin korunmasını sağlar. Ancak faydalarının yanı sıra aşırı ter ve gözyaşı gibi vücut sıvıları, atopik dermatit olarak adlandırdığımız egzama hastalığının şikayetleri artıran tetikleyici veya alevlendirici faktör olarak kabul edilir" diyerek açıklamasına başladı. "Egzamadaki deri lezyonları terlemeyle bağlantılı olarak şiddetlenir ve hava sıcaklıklarının yüksek olduğu yaz günlerinde bireysel yatkınlığı olanlarda ter alerjisi olarak karşımıza çıkar" diyen Nacaroğlu durumu daha da detaylandırdı:Egzama hastalarında cilt bariyerinin bozulmasıyla cildin su tutma özelliği azalır ve kuruluk başlar. Kuruluk egzamanın en önemli özelliğidir" diyen Nacaroğlu egzama sürecini şu şekilde anlattı:Hava koşulları ile egzama arasında nasıl bir bağlantı var? Nacaroğlu'na göre egzama, cildin bariyer işlevini etkileyen bir durum ve genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi sorunları gibi birçok faktörden etkilenebilir. Özellikle son 10 yıl içinde hastalığın sıklığında belirgin bir artış gözlenmekle birlikte bu artışın modern yaşam koşullarıyla ilgili olduğu sanılıyor. Son yıllarda atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazlarında artış küresel ısınma ve beraberinde iklim değişikliğine neden oluyor. Özellikle küresel ısınmayla birlikte artan sıcaklarla egzama, alerjik nezle ve astım gibi alerjik hastalıkların görülme sıklığı tüm dünyada giderek artmış durumda.Ne yapmak gerekiyor?Egzamaya karşı alınabilecek önlemler ilgili Nacaroğlu şu tavsiyelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240213/gencligin-sirri-kirmizi-cay-iste-mucizevi-faydalarini-uzmanlarianlatti-1080671497.html

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hasta, ağır hasta, alerji, alerjik, alarm, ter, gözyaşı