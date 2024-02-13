https://sputniknews.com.tr/20240213/gencligin-sirri-kirmizi-cay-iste-mucizevi-faydalarini-uzmanlarianlatti-1080671497.html

Gençliğin sırrı 'kırmızı çay': İşte Mucizevi faydalarını uzmanları anlattı

Gençliğin sırrı 'kırmızı çay': İşte Mucizevi faydalarını uzmanları anlattı

Sputnik Türkiye

Kırmızı çay olarak anılan Rooibos çayı, son dönemde popülerleşmesiyle birlikte Türkiye'de faydaları ile dikkat çekiyor. Peki gençliğin sırrı bu çay nedir... 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T11:20+0300

2024-02-13T11:20+0300

2024-02-13T11:29+0300

yaşam

çay

çay bardağı

yarar

sağlık

vitamin

gençlik

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Rooibos, adını aldığı Rooibos bitkisinden elde edilen bitkisel bir çaydır. Türkiye'de kullanımı giderek artan bitki çaylarından biri olan rooibos çayı, 'kırmızı çay' olarak da bilinir. Güney Afrika'nın Western Cape eyaletinde küçük bir dağlık bölge olan Cederberg'de yetişir. Kolay bir tüketimi olan Rooibos çayının sağlık açısından da oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Peki gençliğin sırrı bu çay nedir, nasıl tüketilir?Rooibos çayı nedir?Kırmızı çalı çayı olarak da bilinen rooibos çayı, 300 yılı aşkın süredir popüler olarak tüketilen bir çay türüdür. Çay demlendiğinde kırmızımsı bir renk verir. Rooibos çayı Aspalathus linearis bitkisinin yapraklarının fermente edilmesi ile oluşturulur. Fermantasyon işlemi sırasında yapraklar kırmızımsı bir kahverengiye dönüşür. Fermente olmayan rooibos çayı ise yeşil rooibos olarak adlandırılır. Kırmızı olan yüksek antioksidan içeriğine sahiptir.Rooibos çayının besin değerleri nedir?Rooibos çayı, şeker, süt ya da bal gibi ürünler eklenmeyerek sade olarak tüketildiğinde sıfır kaloriye sahiptir. Bir fincan rooibos çayı şu besin değerlerini içerir:Rooibos çayı bazı mineraller de içerir, şu şekilde sıralanabilir:Rooibos çayının faydaları nedir?1. Kanserli hücre oluşumunu önler:Rooibos çayı faydaları arasında kanserli hücreleri vücuttan uzak tutma özelliği vardır. Rooibos çayında aspalatin maddesi yer alır ve bu madde sayesinde vücudunuz kansere karşı dirençli hale gelir.2. Cilt hücrelerini onarır:Rooibos çayı yeni hücre oluşumuna destek olmaktadır. Cilt hücrelerini hızlıca onarır ve hasar görmüş dokuların yenilenmesini sağlar. Yara ve tahriş gibi durumlarda rooibos çayı tüketilmesi önerilir. Soğuk rooibos çayı ile cildinize peeling yaparak cildin yenilenmesini sağlayabilirsiniz.3. Karaciğer yağlanmasını önler:Sindirim sistemini koruyan rooibos çayı, karaciğer fonksiyonlarının sağlıklı şekilde işlemesini destekler. Karaciğer yağlanmasını önleyerek olası hastalıklardan korur. Besinlerin daha rahat sindirilmesi için rooibos çayı içebilirsiniz. Olası bir kanser hastalığına karşı önlem almak için rooibos çayı tüketebilirsiniz.4. Şekerin yükselmesini engeller:Diyabet hastaları doktoruna danıştıktan sonra rooibos çayı tüketebilir. Bu çayın kan şekerini dengelediği ifade edilir. Kafein ve şeker içermeyen rooibos çayı, kan şekerinin yükselmesine mani olur.5. Sindirim sistemini korur:Sindirim sisteminin ideal düzeyde çalışması için rooibos çayı önerilmektedir. Bağırsakların temizlenmesini sağlayan bu çay, mide enzimlerini düzenler. Yemek sonrası oluşan şişlik ve hazımsızlık gibi sorunlar rooibos çayı sayesinde ortadan kaldırılır.6. Bağışıklık sistemini güçlendirir:Vitamin ve antioksidan maddeler bakımından zengin olan rooibos çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuklardan etkilenmemek ve hastalıktan uzak durmak için rooibos çayı içebilirsiniz.7. Güçlü bir ağrı kesicidir:Kan dolaşımını dengeleyen rooibos çayı, baş ağrısını gidermektedir. Baş ağrısı yaşadığınız günlerde ağrı kesici ilaç almak yerine rooibos çayı tüketebilirsiniz. Kas, kemik, eklem, baş ve diş ağrısı için aklınıza rooibos çayı gelebilir.8. Sakinleştirici etkisi vardır:Rooibos çayı sinir hücrelerini uyarır. Böylece kişileri sakinleştirir. Vücudun rahatlamasını, kasların gevşemesini sağlayan rooibos çayı antidepresan bir bitki çayıdır. Gergin olduğunuz anlarda kendinize 1 fincan rooibos çayı hazırlayarak sakinleşebilirsiniz.9. Ödem problemini giderir:Rooibos çayı bolca antioksidan madde içerir. Sık sık idrara çıkaran bu çay vücutta biriken fazla suyun atılmasını kolaylaştırır. Zayıflama sürecinde rooibos çayı tüketerek ödem sorunundan kurtulabilirsiniz.10. Kas ve kemiklerin yapısını korur:Potasyum ve çinko içeren rooibos çayı, kas ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Kemik erimesine karşı vücudu korumaya alır ve kas ağrılarını da hafifletir. Düşme ve darbe sonucunda kemiklerinizi korumak için düzenli olarak rooibos çayı içmeniz tavsiye edilir.Rooibos çayı nasıl tüketilir?Rooibos çayı, birçok rahatsızlığında yanında kalp sağlığı ve diyabete karşı da faydalı olmaktadır. Meyvemsi lezzeti ile kırmızı renge sahip olan rooibos çayı, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir. Çay yapraklarını bir bardak su içerisinde normal bir çay gibi kaynatıp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine bal, süt ve şeker ekleyebilirsiniz.Malzemeler:1 tatlı kaşığı rooibos çayı1 fincan sıcak suHazırlanışı:Rooibos çayını evinizde demlemek için aktardan aldığınız kuru rooibos çayına ihtiyacınız vardır. 1 fincan sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı rooibos çayı kurusu ekleyin ve ağzı kapalı olacak şekilde 3 dakika demlenmesini sağlayın. Ardından çayı süzerek taze şekilde tüketebilirsiniz. Rooibos çayını sıcak ve soğuk şekilde içebilirsiniz. Yaz günlerinde bardağınıza buz ekleyerek bu çaydan faydalanabilirsiniz.

https://sputniknews.com.tr/20240210/arastirma-cay-yaslanmayi-yavaslatiyor-mu-1080608522.html

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