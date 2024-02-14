https://sputniknews.com.tr/20240214/ukraynalilar-talep-etti-rus-sefin-viyanadaki-konseri-iptal-edildi-1080713710.html

Ukrayna talep etti: Rus şefin Viyana’daki konseri iptal edildi

Ukrayna talep etti: Rus şefin Viyana’daki konseri iptal edildi

Sputnik Türkiye

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Viyana Festivali, Ukraynalı şef Oksana Lıniv’in talebi üzerine dünyaca ünlü Yunan asıllı Rus şef Teodor Currentzis’in konserini iptal etti.Yunan iefimerida.gr portalının aktardığına göre, Rus şef Teodor Currentzis, SWR orkestrasıyla birlikte 12 Haziran’da Avusturya’nın Viyana’daki ulusal tiyatrosu Burgtheater’da Benjamin Britten’in Savaş Ağıtını (War Requiem) çalması gerekiyordu.Festivalin programına göre Ukraynalı şef Lıniv, Kiev Senfoni Orkestrası ile birlikte 2 Haziran’da Ukraynalı bestekar Yevgeniy Stankoviç’in ‘Babiy Yar’ eserini çalacaklar.Portalın haberinde, “Viyana Festivali'nin yeni direktörü İsviçreli Milo Rau, biri Currentzis yönetimindeki SWR orkestrası, ikincisi ise Lıniv yönetimindeki Kiev Senfoni Orkestrası olmak üzere savaş temalı iki konser planladı. Lıniv, Yunan-Rus meslektaşının katılımından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi” ifadesine yer verildi.Festival organizatörlerinin açıklamasında, “Son günlerde yapılan müzakereler sonucu, her iki konserin Viyana Festivali kapsamında sunulmasının şu anda mümkün olmadığı anlaşıldı” dendi.Lıniv’in, şu anda Currentzis ile aynı festivalde yer almak istememesine saygıyla yaklaştıklarını söyleyen Rau, “Ne yazık ki bu, sanatçı olarak çok değer verdiğimiz Teodor Currentzis yönetimindeki konseri iptal etmekten başka çaremiz olmadığı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.Rau, sadece Lıniv değil diğer Ukraynalı müzisyenlerin de Currentzis ile aynı festivale katılmayı reddettiği için Rus şefi programdan çıkardıklarını belirtti.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekat başlatmasıyla Batı ülkelerindeki Rus karşıtlığı eşi görülmemiş düzeye çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Batı ülkelerinde Rus öğrenciler, sporcular ve sanatçılara karşı saldırganlık eylemleri yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’daki Rus karşıtlığının ırkçılık olduğunu dile getirdi. Putin, Rus kültürünü ‘iptal etmeye’ çalışanları ‘ahmak’ olarak nitelendirdi ve bunu yapanların kendilerini dünya kültürünün bir parçasından mahrum bıraktığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-carlson-putin-ile-yaptigi-roportaj-nedeniyle-yaptirimlarla-karsi-karsiya-1080516298.html

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kültür, kültür & sanat, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, yunanistan, viyana, klasik müzik