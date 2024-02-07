https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-carlson-putin-ile-yaptigi-roportaj-nedeniyle-yaptirimlarla-karsi-karsiya-1080516298.html

ABD’li gazeteci Carlson, Putin ile yaptığı röportaj nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya

ABD’li gazeteci Carlson, Putin ile yaptığı röportaj nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya

Avrupa Parlamentosu'nun eski ve mevcut üyelerine dayandırılan haberde, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T19:43+0300

2024-02-07T19:43+0300

2024-02-07T19:43+0300

dünya

tucker carlson

vladimir putin

moskova

rusya

kremlin

gazeteci

röportaj

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/07/1080516140_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_3c90c62be36eaf6f33061cfd11d4261a.jpg

AB’deki üst düzey yetkilileri kaynak gösteren Newsweek gazetesi, özellikle eski Belçika Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu'nun mevcut üyesi Guy Verhofstadt’un, AB'yi Carlson'a "AB ülkelerine seyahat yasağı" getirme konusunu incelemeye çağırdığını hatırlattı.Verhofstadt’un yaptırım çağrısında gazeteciyi eski ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in ‘sözcüsü’ olarak nitelendirdi.Eski bir Avrupa Parlamentosu üyesi olan Luis Garicano da Verhofstadt'ın görüşüne katılırken, Carlson için "O artık bir muhabir değil, Avrupa topraklarındaki en iğrenç rejimin propagandacısı” diye sert açıklamalarda bulundu.Parlamentonun bir diğer üyesi Urmas Paet ise Amerikalı gazetecinin Rus yetkililer lehine propaganda yaptığı için AB’nin yaptırım listesine alınabileceğini söyledi.Newsweek’in haberinde, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un röportajın çoktan gerçekleştiğini doğruladığı da anımsatılırken, Peskov, Tucker’ın röportajı ne zaman yayınlayacağına kendisinin karar vereceğini vurgulamıştı.Musk’tan olası AB yaptırımlarına tepki gecikmediX sosyal medya platformunun sahibi ABD'li girişimci Elon Musk, Avrupa Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportaj nedeniyle ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a yaptırım uygulayabileceğine ilişkin çıkan haberlere öfkesini dile getirdiği değerlendirmesinde, “Eğer yaptırımlar doğruysa, bu gerçekten rahatsız edici. Tucker'a katılırsınız ya da katılmazsınız ama o önde gelen bir Amerikalı gazeteci ve böyle bir hareket Amerikan halkını derinden rencide eder" diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/kremlin-abdli-gazeteci-carlsonin-putinle-bir-araya-geldigini-dogruladi-1080498729.html

moskova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tucker carlson, vladimir putin, moskova, rusya, kremlin, gazeteci, röportaj, dmitriy peskov