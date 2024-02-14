https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-ordusunun-ihalarina-yonelik-yeni-ekipmanlar-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1080739951.html
Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti
Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin nadir insansız hava araçlarının (İHA) ve bu araçlara ait yeni ekipmanların Rus uzmanların eline geçtiği öğrenildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T20:20+0300
2024-02-14T20:20+0300
2024-02-14T20:20+0300
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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İHA ile mücadele biriminden bir askeri uzman, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin pek sık rastlanmayan İHA’larının ve bu araçlara ait asma ekipmanların Zaporojye istikametinde etkili olan Rus askerlerinin eline geçtiğini anlattı.Rus askeri uzman, “Düşmanın bazı İHA’ları elimize geçti. Bunların bazıları nadir örnekler olarak nitelendirilebilir, bunlar sözüm ona ‘kamikaze’ tipi İHA’lar” diye konuştu.Mermileri atmak için kullanılan, 4 adet yuva ile donatılmış cihazı uzmanlara teslim ettiklerini anlatan asker, İHA’ların bu cihazlar sayesinde tekrar kullanılabilir hale geldiğini ve aynı anda 4 adet mermi taşıyabildiğini ifade etti.Şimdi uzmanlar, daha etkili bir şekilde mücadele etmek için düşman İHA’larının taktik ve teknik özelliklerini yakından inceliyor.Yeni asma ekipmanlar ile donatılmış İHA’lar, Zaporojye istikametinde etkili olan 1430 nolu Muhafız Motorize Alayı askerleri tarafından teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-ordusu-buyuk-zayiat-verdi-1080736934.html
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Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti
2024-02-14T20:20+0300
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video, rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha), zaporojye, ukrayna silahlı kuvvetleri
video, rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha), zaporojye, ukrayna silahlı kuvvetleri
Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin nadir insansız hava araçlarının (İHA) ve bu araçlara ait yeni ekipmanların Rus uzmanların eline geçtiği öğrenildi.
İHA ile mücadele biriminden bir askeri uzman, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin pek sık rastlanmayan İHA’larının ve bu araçlara ait asma ekipmanların Zaporojye istikametinde etkili olan Rus askerlerinin eline geçtiğini anlattı.
Rus askeri uzman, “Düşmanın bazı İHA’ları elimize geçti. Bunların bazıları nadir örnekler olarak nitelendirilebilir, bunlar sözüm ona ‘kamikaze’ tipi İHA’lar” diye konuştu.
Mermileri atmak için kullanılan, 4 adet yuva ile donatılmış cihazı uzmanlara teslim ettiklerini anlatan asker, İHA’ların bu cihazlar sayesinde tekrar kullanılabilir hale geldiğini ve aynı anda 4 adet mermi taşıyabildiğini ifade etti.
Şimdi uzmanlar, daha etkili bir şekilde mücadele etmek için düşman İHA’larının taktik ve teknik özelliklerini yakından inceliyor.
Yeni asma ekipmanlar ile donatılmış İHA’lar, Zaporojye istikametinde etkili olan 1430 nolu Muhafız Motorize Alayı askerleri tarafından teslim edildi.