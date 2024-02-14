https://sputniknews.com.tr/20240214/ukrayna-ordusunun-ihalarina-yonelik-yeni-ekipmanlar-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1080739951.html

Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti

Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin nadir insansız hava araçlarının (İHA) ve bu araçlara ait yeni ekipmanların Rus uzmanların eline geçtiği öğrenildi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

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insansız hava aracı (iha)

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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İHA ile mücadele biriminden bir askeri uzman, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin pek sık rastlanmayan İHA’larının ve bu araçlara ait asma ekipmanların Zaporojye istikametinde etkili olan Rus askerlerinin eline geçtiğini anlattı.Rus askeri uzman, “Düşmanın bazı İHA’ları elimize geçti. Bunların bazıları nadir örnekler olarak nitelendirilebilir, bunlar sözüm ona ‘kamikaze’ tipi İHA’lar” diye konuştu.Mermileri atmak için kullanılan, 4 adet yuva ile donatılmış cihazı uzmanlara teslim ettiklerini anlatan asker, İHA’ların bu cihazlar sayesinde tekrar kullanılabilir hale geldiğini ve aynı anda 4 adet mermi taşıyabildiğini ifade etti.Şimdi uzmanlar, daha etkili bir şekilde mücadele etmek için düşman İHA’larının taktik ve teknik özelliklerini yakından inceliyor.Yeni asma ekipmanlar ile donatılmış İHA’lar, Zaporojye istikametinde etkili olan 1430 nolu Muhafız Motorize Alayı askerleri tarafından teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-ordusu-buyuk-zayiat-verdi-1080736934.html

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Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti Sputnik Türkiye Ukrayna ordusunun İHA’larına yönelik yeni ekipmanlar Rus uzmanların eline geçti 2024-02-14T20:20+0300 true PT1M34S

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video, rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha), zaporojye, ukrayna silahlı kuvvetleri