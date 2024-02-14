https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-ordusu-buyuk-zayiat-verdi-1080736934.html

Rusya'nın özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna ordusu büyük zayiat verdi

Rusya'nın özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna ordusu büyük zayiat verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son bir günde yürütülen faaliyetler sonucunda çok sayıda Ukraynalı askeri etkisiz hale... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T17:26+0300

2024-02-14T17:26+0300

2024-02-14T17:26+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri operasyon

herson

donetsk

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679595_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_e8b75a7ce46726fe76df84dd9e9675ef.jpg

Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde düşmanın 6 saldırısını akamete uğratarak daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşan Rus birlikleri, 360 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Güney Donetsk yönünde taktik konumunu iyileştirerek düşmanın insan gücüne ve askeri teçhizatına ağır darbe vuran birlikler, 160 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde düşmanın insan gücüne ve askeri teçhizatına ağır darbe vuran Rus ordusu, 3 saldırıyı püskürttü ve Ukrayna tarafına 130 zayiat verdirdi.Krasnıy Liman yönünde hava ve topçu birliklerinin desteğiyle bastırılan 2 saldırı girişiminde 320 Ukrayna askeri öldürülürken Rus güçleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Herson yönünde Ukrayna ordusu birliklerine yönelik başarılı atışlar gerçekleştirildi ve Kiev, 40 askerini daha kaybetti.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin 1 fırlatma rampasını ve 'Bukovel-Ad' tipi elektronik harp istasyonunu imha ederken 126 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 98 İHA ile ABD yapımı HIMARS ve Olha tipi 7 roket de imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-hava-savunmasi-9-ukrayna-ihasini-engelledi-1080710958.html

rusya

ukrayna

herson

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, herson, donetsk