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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-ukrayna-ordusu-buyuk-zayiat-verdi-1080736934.html
Rusya'nın özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna ordusu büyük zayiat verdi
Rusya'nın özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna ordusu büyük zayiat verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son bir günde yürütülen faaliyetler sonucunda çok sayıda Ukraynalı askeri etkisiz hale... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T17:26+0300
2024-02-14T17:26+0300
ukrayna krizi
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Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde düşmanın 6 saldırısını akamete uğratarak daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşan Rus birlikleri, 360 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Güney Donetsk yönünde taktik konumunu iyileştirerek düşmanın insan gücüne ve askeri teçhizatına ağır darbe vuran birlikler, 160 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde düşmanın insan gücüne ve askeri teçhizatına ağır darbe vuran Rus ordusu, 3 saldırıyı püskürttü ve Ukrayna tarafına 130 zayiat verdirdi.Krasnıy Liman yönünde hava ve topçu birliklerinin desteğiyle bastırılan 2 saldırı girişiminde 320 Ukrayna askeri öldürülürken Rus güçleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Herson yönünde Ukrayna ordusu birliklerine yönelik başarılı atışlar gerçekleştirildi ve Kiev, 40 askerini daha kaybetti.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin 1 fırlatma rampasını ve 'Bukovel-Ad' tipi elektronik harp istasyonunu imha ederken 126 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 98 İHA ile ABD yapımı HIMARS ve Olha tipi 7 roket de imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-hava-savunmasi-9-ukrayna-ihasini-engelledi-1080710958.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, herson, donetsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, herson, donetsk

Rusya'nın özel askeri harekatı sürüyor: Ukrayna ordusu büyük zayiat verdi

17:26 14.02.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında son bir günde yürütülen faaliyetler sonucunda çok sayıda Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Donetsk yönünde düşmanın 6 saldırısını akamete uğratarak daha avantajlı hat ve mevzilere ulaşan Rus birlikleri, 360 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.

Güney Donetsk yönünde taktik konumunu iyileştirerek düşmanın insan gücüne ve askeri teçhizatına ağır darbe vuran birlikler, 160 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Kupyansk yönünde düşmanın insan gücüne ve askeri teçhizatına ağır darbe vuran Rus ordusu, 3 saldırıyı püskürttü ve Ukrayna tarafına 130 zayiat verdirdi.

Krasnıy Liman yönünde hava ve topçu birliklerinin desteğiyle bastırılan 2 saldırı girişiminde 320 Ukrayna askeri öldürülürken Rus güçleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.

Herson yönünde Ukrayna ordusu birliklerine yönelik başarılı atışlar gerçekleştirildi ve Kiev, 40 askerini daha kaybetti.

Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sisteminin 1 fırlatma rampasını ve 'Bukovel-Ad' tipi elektronik harp istasyonunu imha ederken 126 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 98 İHA ile ABD yapımı HIMARS ve Olha tipi 7 roket de imha edildi.
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