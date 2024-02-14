https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-hava-savunmasi-9-ukrayna-ihasini-engelledi-1080710958.html

Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi

Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Belgorod ve Voronej bölgeleriyle birlikte Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T08:51+0300

2024-02-14T08:51+0300

2024-02-14T08:51+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

belgorod

voronej

hava savunma sistemi

karadeniz

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Bakanlı açıklamasında, "Gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Rus hava savunma sistemleriyle Belgorod Bölgesi’nde 2, Voronej Bölgesi’nde bir ve Karadeniz’de 6 İHA tespit edilerek engellendiği kaydedildi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, gece görev yapan hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiğini teyit etti.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, voronej, hava savunma sistemi, karadeniz