Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-hava-savunmasi-9-ukrayna-ihasini-engelledi-1080710958.html
Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi
Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Belgorod ve Voronej bölgeleriyle birlikte Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T08:51+0300
2024-02-14T08:51+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
belgorod
voronej
hava savunma sistemi
karadeniz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_529cc05343b71cc3e8bb13e653986407.jpg
Bakanlı açıklamasında, "Gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Rus hava savunma sistemleriyle Belgorod Bölgesi’nde 2, Voronej Bölgesi’nde bir ve Karadeniz’de 6 İHA tespit edilerek engellendiği kaydedildi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, gece görev yapan hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiğini teyit etti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-ordusu-donetskteki-ilerleyisini-surduruyor-1080688679.html
ukrayna
voronej
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_f742340d95addcb58e735a3a94aa8724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, voronej, hava savunma sistemi, karadeniz
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, voronej, hava savunma sistemi, karadeniz

Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi

08:51 14.02.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Belgorod ve Voronej bölgeleriyle birlikte Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Bakanlı açıklamasında, "Gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Rus hava savunma sistemleriyle Belgorod Bölgesi’nde 2, Voronej Bölgesi’nde bir ve Karadeniz’de 6 İHA tespit edilerek engellendiği kaydedildi.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, gece görev yapan hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiğini teyit etti.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
Ukrayna krizi
Rusya ordusu, Donetsk'teki ilerleyişini sürdürüyor
Dün, 15:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала