https://sputniknews.com.tr/20240214/rus-hava-savunmasi-9-ukrayna-ihasini-engelledi-1080710958.html
Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi
Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Belgorod ve Voronej bölgeleriyle birlikte Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T08:51+0300
2024-02-14T08:51+0300
2024-02-14T08:51+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
belgorod
voronej
hava savunma sistemi
karadeniz
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Bakanlı açıklamasında, "Gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Rus hava savunma sistemleriyle Belgorod Bölgesi’nde 2, Voronej Bölgesi’nde bir ve Karadeniz’de 6 İHA tespit edilerek engellendiği kaydedildi.Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, gece görev yapan hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiğini teyit etti.
https://sputniknews.com.tr/20240213/rusya-ordusu-donetskteki-ilerleyisini-surduruyor-1080688679.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, voronej, hava savunma sistemi, karadeniz
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), belgorod, voronej, hava savunma sistemi, karadeniz
Rus hava savunması 9 Ukrayna İHA'sını engelledi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece boyunca Belgorod ve Voronej bölgeleriyle birlikte Karadeniz üzerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Bakanlı açıklamasında, "Gece saatlerinde Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Rus hava savunma sistemleriyle Belgorod Bölgesi’nde 2, Voronej Bölgesi’nde bir ve Karadeniz’de 6 İHA tespit edilerek engellendiği kaydedildi.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, gece görev yapan hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA tespit ederek etkisiz hale getirdiğini teyit etti.