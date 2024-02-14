https://sputniknews.com.tr/20240214/tbb-baskani-sagkan-etkin-ve-seffaf-bir-sorusturma-yapilmasini-bekliyoruz-1080744035.html

TBB Başkanı Sağkan: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz

TBB Başkanı Sağkan: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz

Sputnik Türkiye

TBB Başkanı Sağkan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T21:50+0300

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, alanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ve sürecin işleyişine ilişkin bilgiler aldıklarını söyledi.Hukukun işlemesini sağlayabilmeyi öncelediklerini ifade eden Sağkan, "Bunun için çaba gösteriyoruz ancak bugün itibarıyla önceliğimiz ise tabii ki hepimizin olduğu gibi 9 canımızın sevdiklerine kavuşabilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağkan, Erzincan Barosuyla mağdur ailelerin avukatlık hizmetlerini yürüteceklerini anlattı.Soruşturma kısmının önemli olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız ancak şu anda kamuoyu ve bizimle paylaşılan çok net bir bilgi yok. Soruşturmanın selameti bakımından bu şekilde yürütülmesi uygun görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-gozalti-sayisi-7ye-yukseldi-1080742273.html

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