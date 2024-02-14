TBB Başkanı Sağkan: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: ABD ve Batı ‘üç maymunu’ oynuyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
‘Kızıldeniz'deki durumla fiili olarak küçük ölçekte IMEC Koridoru’nun uygulandığını görüyoruz’
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bankacılık hizmeti bankaların tekelinden çıkıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Tersine beyin göçü mümkün mü?
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
18:23
3 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
18:33
2 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
18:41
4 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
10 dk
SEÇİM 2024
Partilerin üye sayıları son bir yılda nasıl değişti?
19:11
108 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240214/tbb-baskani-sagkan-etkin-ve-seffaf-bir-sorusturma-yapilmasini-bekliyoruz-1080744035.html
TBB Başkanı Sağkan: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz
TBB Başkanı Sağkan: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz
Sputnik Türkiye
TBB Başkanı Sağkan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T21:50+0300
2024-02-14T21:50+0300
türkiye
türkiye bankalar birliği (tbb)
tbb
erzincan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080743878_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_fd3d32b361414b72eb726e323160d556.jpg
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, alanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ve sürecin işleyişine ilişkin bilgiler aldıklarını söyledi.Hukukun işlemesini sağlayabilmeyi öncelediklerini ifade eden Sağkan, "Bunun için çaba gösteriyoruz ancak bugün itibarıyla önceliğimiz ise tabii ki hepimizin olduğu gibi 9 canımızın sevdiklerine kavuşabilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağkan, Erzincan Barosuyla mağdur ailelerin avukatlık hizmetlerini yürüteceklerini anlattı.Soruşturma kısmının önemli olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız ancak şu anda kamuoyu ve bizimle paylaşılan çok net bir bilgi yok. Soruşturmanın selameti bakımından bu şekilde yürütülmesi uygun görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-gozalti-sayisi-7ye-yukseldi-1080742273.html
türkiye
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080743878_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_899f006a8586440343c442ca89a23032.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye bankalar birliği (tbb), tbb, erzincan
türkiye bankalar birliği (tbb), tbb, erzincan

TBB Başkanı Sağkan: Etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz

21:50 14.02.2024
© AA / Kemal ÖzdemirErzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AA / Kemal Özdemir
Abone ol
TBB Başkanı Sağkan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, alanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ve sürecin işleyişine ilişkin bilgiler aldıklarını söyledi.
Hukukun işlemesini sağlayabilmeyi öncelediklerini ifade eden Sağkan, "Bunun için çaba gösteriyoruz ancak bugün itibarıyla önceliğimiz ise tabii ki hepimizin olduğu gibi 9 canımızın sevdiklerine kavuşabilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.
Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Sağkan, Erzincan Barosuyla mağdur ailelerin avukatlık hizmetlerini yürüteceklerini anlattı.
Soruşturma kısmının önemli olduğunu vurgulayan Sağkan, "Bu tür davalarda soruşturma kısmı çok önem arz eder. O sebeple gerçekten bütün sorumluların yargı önünde hesap verebilmesi bakımından etkin ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını bekliyoruz. Bunun takipçisi olacağız ancak şu anda kamuoyu ve bizimle paylaşılan çok net bir bilgi yok. Soruşturmanın selameti bakımından bu şekilde yürütülmesi uygun görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağı bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
TÜRKİYE
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
19:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала