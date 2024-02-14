https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-gozalti-sayisi-7ye-yukseldi-1080742273.html
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T19:00+0300
2024-02-14T19:00+0300
2024-02-14T19:00+0300
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erzincan
maden
gözaltı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/adalet-bakani-tunc-7-kisiden-olusan-bilirkisi-heyeti-toprak-kaymasinin-nedenlerini-arastiriyor-1080729663.html
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erzincan, maden, gözaltı
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi
Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı.