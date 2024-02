https://sputniknews.com.tr/20240214/sevgililer-gununde-esine-izgara-buketi-gonderdi-1080735148.html

Sevgililer Günü'nde eşine 'ızgara buketi' gönderdi

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan kadın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yapmak istediği eşine, kasapta hazırlattığı "ızgara buketi"ni gönderdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

Belma Aykül Yıldız, Sevgililer Günü'nde, 10 yıllık eşi, kuaför İlyas Yıldız'a sürpriz yapmak istedi.Yıldız, et ve tavuk ızgara seven kocasına, kasapta hazırlattığı "ızgara buketi"ni hediye olarak gönderdi.Hediye karşısında şaşıran İlyas Yıldız, "Eşimin hediyesi beni çok mutlu etti. Çok farklı bir hediye. Açlık saatime denk gelmişti, daha da mutlu oldum. Hem gözüm hem gönlüm hem de karnım doydu." dedi.İlçede 25 yıldır kasap dükkanı işleten Ercan Boz ise Sevgililer Günü dolayısıyla "ızgara buketi" hazırlatmak isteyen müşterisinin talebi karşısında şaşırdığını söyledi.'Et ve ızgaran oluşan buket sipariş etti'İlk kez böyle bir istekle karşılaştığını belirten Boz, "Müşterim et ve tavuk ızgaradan oluşan bir buket siparişi verdi. Biz de bunun üzerine ızgara buketini hazırladık ve güzel oldu. İnsanın kalbine giden yol midesinden geçer. Afiyet olsun." diye konuştu.

