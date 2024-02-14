25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Kahvede küresel ısınma tehlikesi söz konusu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de adaylık istifaları
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Sevgililer Günü'ne tüketici bakışı
12:07
82 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
13:35
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240214/25-yildir-her-gun-ayni-renk-kiyafet-giyiyorlar-hanimin-sectigi-renge-evet-diyorum-1080717809.html
25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'
25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'
Sputnik Türkiye
Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:05+0300
2024-02-14T12:06+0300
yaşam
evlilik
kıyafet
sevgili
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080718601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e391e360abe8522dd1868f6bc827adc.jpg
Amasya'da yaşayan 2 çocuk sahibi Ladikli çifti, 25 yıldır aynı renkte kıyafetler giyiyor.Birlikte çektirdikleri renkli fotoğrafları “Bu bir sonsuz aşk hikayesi” başlıklı fotoromanda toplayan 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor. Renkli alışkanlık her gün farklı tonda sürüyor.'Bir elmanın iki yarısı gibiyiz'Evliliklerinde 24 yılı geride bıraktıklarını anlatan Rana Ladikli, “Evlendiğimiz günden beri aynı renk kostümlerle geziyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz” dedi.Renk tercihlerini kendisi belirlerken kızlarının da kendilerine uyum sağladığını anlatan Ladikli, “Rengi ben belirliyorum. Turhan Bey de sağ olsun bana uyum sağlıyor. Biz büyük bir aşk yaşıyoruz. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle eşimle evlenirim” diye konuştu.'Hanımın seçtiği renge ‘evet’ diyorum'14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk gelen kız isteme adetinin hazırlığına heyecanla başlayan Turhan Ladikli, “Kız istemek kolay olmuyor. Bu sene eşimi 25. kez istedim. Sevince böyle oluyor. Elbise seçiminde zorlanmıyorum. Hanımın seçtiğine ‘evet’ dediğimde mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.'Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir'Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise “Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/uzmanindan-14-subat-sevgililer-gunu-kabusa-donebilir-uyarisi-kirik-kalp-sendromuna-dikkat-edin--1080714060.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0e/1080718601_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_e4b4cf0951ed2528675435c479b07b15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
evlilik, kıyafet, sevgili
evlilik, kıyafet, sevgili

25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'

12:05 14.02.2024 (güncellendi: 12:06 14.02.2024)
© İHA / MURAT ÇELİK-AW14062425 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'
25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© İHA / MURAT ÇELİK-AW140624
Abone ol
Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor.
Amasya'da yaşayan 2 çocuk sahibi Ladikli çifti, 25 yıldır aynı renkte kıyafetler giyiyor.
Birlikte çektirdikleri renkli fotoğrafları “Bu bir sonsuz aşk hikayesi” başlıklı fotoromanda toplayan 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor. Renkli alışkanlık her gün farklı tonda sürüyor.

'Bir elmanın iki yarısı gibiyiz'

Evliliklerinde 24 yılı geride bıraktıklarını anlatan Rana Ladikli, “Evlendiğimiz günden beri aynı renk kostümlerle geziyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz” dedi.
Renk tercihlerini kendisi belirlerken kızlarının da kendilerine uyum sağladığını anlatan Ladikli, “Rengi ben belirliyorum. Turhan Bey de sağ olsun bana uyum sağlıyor. Biz büyük bir aşk yaşıyoruz. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle eşimle evlenirim” diye konuştu.

'Hanımın seçtiği renge ‘evet’ diyorum'

14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk gelen kız isteme adetinin hazırlığına heyecanla başlayan Turhan Ladikli, “Kız istemek kolay olmuyor. Bu sene eşimi 25. kez istedim. Sevince böyle oluyor. Elbise seçiminde zorlanmıyorum. Hanımın seçtiğine ‘evet’ dediğimde mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

'Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir'

Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise “Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık” ifadelerini kullandı.
Sokolniki'de buz kalbının açılışında Moskova sakinleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
YAŞAM
Uzmanından 'Sevgililer Günü kabusa dönebilir' uyarısı: 'Kırık kalp Sendromu'na dikkat edin'
10:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала