https://sputniknews.com.tr/20240214/25-yildir-her-gun-ayni-renk-kiyafet-giyiyorlar-hanimin-sectigi-renge-evet-diyorum-1080717809.html
25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'
25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'
Sputnik Türkiye
Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T12:05+0300
2024-02-14T12:05+0300
2024-02-14T12:06+0300
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evlilik
kıyafet
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Amasya'da yaşayan 2 çocuk sahibi Ladikli çifti, 25 yıldır aynı renkte kıyafetler giyiyor.Birlikte çektirdikleri renkli fotoğrafları “Bu bir sonsuz aşk hikayesi” başlıklı fotoromanda toplayan 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor. Renkli alışkanlık her gün farklı tonda sürüyor.'Bir elmanın iki yarısı gibiyiz'Evliliklerinde 24 yılı geride bıraktıklarını anlatan Rana Ladikli, “Evlendiğimiz günden beri aynı renk kostümlerle geziyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz” dedi.Renk tercihlerini kendisi belirlerken kızlarının da kendilerine uyum sağladığını anlatan Ladikli, “Rengi ben belirliyorum. Turhan Bey de sağ olsun bana uyum sağlıyor. Biz büyük bir aşk yaşıyoruz. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle eşimle evlenirim” diye konuştu.'Hanımın seçtiği renge ‘evet’ diyorum'14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk gelen kız isteme adetinin hazırlığına heyecanla başlayan Turhan Ladikli, “Kız istemek kolay olmuyor. Bu sene eşimi 25. kez istedim. Sevince böyle oluyor. Elbise seçiminde zorlanmıyorum. Hanımın seçtiğine ‘evet’ dediğimde mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.'Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir'Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise “Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/uzmanindan-14-subat-sevgililer-gunu-kabusa-donebilir-uyarisi-kirik-kalp-sendromuna-dikkat-edin--1080714060.html
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evlilik, kıyafet, sevgili
evlilik, kıyafet, sevgili
25 yıldır her gün aynı renk kıyafet giyiyorlar: 'Hanımın seçtiği renge evet diyorum'
12:05 14.02.2024 (güncellendi: 12:06 14.02.2024)
Amasya'da yaşayan Rana ve Turhan Ladikli çifti 25 yıldır her gün aynı renk elbise giyiyor. 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor.
Amasya'da yaşayan 2 çocuk sahibi Ladikli çifti, 25 yıldır aynı renkte kıyafetler giyiyor.
Birlikte çektirdikleri renkli fotoğrafları “Bu bir sonsuz aşk hikayesi” başlıklı fotoromanda toplayan 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor. Renkli alışkanlık her gün farklı tonda sürüyor.
'Bir elmanın iki yarısı gibiyiz'
Evliliklerinde 24 yılı geride bıraktıklarını anlatan Rana Ladikli, “Evlendiğimiz günden beri aynı renk kostümlerle geziyoruz. Biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Aynı renk ve kombinleri seçiyoruz” dedi.
Renk tercihlerini kendisi belirlerken kızlarının da kendilerine uyum sağladığını anlatan Ladikli, “Rengi ben belirliyorum. Turhan Bey de sağ olsun bana uyum sağlıyor. Biz büyük bir aşk yaşıyoruz. Bir daha dünyaya gelsem kesinlikle eşimle evlenirim” diye konuştu.
'Hanımın seçtiği renge ‘evet’ diyorum'
14 Şubat Sevgililer Günü öncesine denk gelen kız isteme adetinin hazırlığına heyecanla başlayan Turhan Ladikli, “Kız istemek kolay olmuyor. Bu sene eşimi 25. kez istedim. Sevince böyle oluyor. Elbise seçiminde zorlanmıyorum. Hanımın seçtiğine ‘evet’ dediğimde mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.
'Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir'
Çiftçin günümüzde sevginin timsali olduğunu düşünen komşuları Şerife Ekşi ise “Onlar severek evlendiler. Aşkları daim olsun. Türkiye’nin en renkli aşıkları onlar olabilir. Farklı elbise giydiklerini bir gün olsun görmedim. Bence bu hem aşk hem de alışkanlık” ifadelerini kullandı.