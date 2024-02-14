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Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi: Kanada, SS görevlisi Gunko davasına yanıt için ek süre istedi
Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi: Kanada, SS görevlisi Gunko davasına yanıt için ek süre istedi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın eski SS mensubu Yaroslav Gunko davasına yanıt hazırlamak için ‘ek süre’ istediğini... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T22:26+0300
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Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e verdiği demeçte, Kanada Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin eski SS mensubu Yaroslav Gunko (Hunka) davasına yanıt hazırlamak için ‘ek süre’ istediklerini söyledi.Stepanov , “Kanada Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin danışman ile yaptığı görüşmede, Gunko davasıyla ilgili sorularımızın esasına ilişkin bir yanıt hazırlamak için ek süre istedi” dedi.Ottawa'nın daha önce SS görevlisini Moskova'ya iade etmeyi resmen reddettiğini anımsatan Büyükelçi, “Peki Kanada kolluk kuvvetleri onun geçmişini, toplu katliamlara ve soykırıma karışmasını Kanada yasaları kapsamında inceleyecek mi? Ve Kanada'daki statüsüyle ilgili konuyu gündeme getirecekler mi? Vatandaşlığı nasıl elde etti? Bu ülkeye geldiğinde başvuru formuna SS üyesi olduğunu yazmış mıydı?” ifadelerini kullandı.Daha önce Stepanov, eski SS mensubu Yaroslav Gunko’nun Sovyet vatandaşlarına yönelik soykırım suçundan yargılanması için Kanada’dan Rusya’ya iade talebinin ülkenin yetkili makamlarına iletildiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/kanada-makamlari-1987de-bir-ss-mensubu-devlet-nisanina-aday-gosterildigi-icin-ozur-diledi-1076056006.html
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kanada, rusya, ottawa

Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi: Kanada, SS görevlisi Gunko davasına yanıt için ek süre istedi

22:26 14.02.2024
© AFP 2023 / Don EmmertKanada bayrağı
Kanada bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / Don Emmert
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Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın eski SS mensubu Yaroslav Gunko davasına yanıt hazırlamak için ‘ek süre’ istediğini belirtti.
Rusya’nın Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e verdiği demeçte, Kanada Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin eski SS mensubu Yaroslav Gunko (Hunka) davasına yanıt hazırlamak için ‘ek süre’ istediklerini söyledi.
Stepanov , “Kanada Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin danışman ile yaptığı görüşmede, Gunko davasıyla ilgili sorularımızın esasına ilişkin bir yanıt hazırlamak için ek süre istedi” dedi.
Ottawa'nın daha önce SS görevlisini Moskova'ya iade etmeyi resmen reddettiğini anımsatan Büyükelçi, “Peki Kanada kolluk kuvvetleri onun geçmişini, toplu katliamlara ve soykırıma karışmasını Kanada yasaları kapsamında inceleyecek mi? Ve Kanada'daki statüsüyle ilgili konuyu gündeme getirecekler mi? Vatandaşlığı nasıl elde etti? Bu ülkeye geldiğinde başvuru formuna SS üyesi olduğunu yazmış mıydı?” ifadelerini kullandı.
Daha önce Stepanov, eski SS mensubu Yaroslav Gunko’nun Sovyet vatandaşlarına yönelik soykırım suçundan yargılanması için Kanada’dan Rusya’ya iade talebinin ülkenin yetkili makamlarına iletildiğini bildirmişti.
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