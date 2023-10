https://sputniknews.com.tr/20231005/kanada-makamlari-1987de-bir-ss-mensubu-devlet-nisanina-aday-gosterildigi-icin-ozur-diledi-1076056006.html

Kanada makamları, 1987'de bir SS mensubunun devlet nişanına aday gösterilmesiyle ilgili özür diledi

Kanada makamları, 1987'de bir SS mensubunun devlet nişanına aday gösterilmesiyle ilgili özür diledi

Kanada Genel Valilik Ofisi’nin, 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nin eski mensubu Peter Savaryn’in 1987 yılında Kanada Nişanı’na aday gösterildiği için özür... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T20:05+0300

2023-10-05T20:05+0300

2023-10-05T20:06+0300

dünya

kanada

nazi

neo-nazi

nazi işbirlikçisi

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/13/1061390068_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a0e828c392d9995e49c2520edaba5f48.jpg

Kanada Genel Valisi Mary Simon’un sekretarya sözcüsü Lynne Santerre’nin CTV News televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, Kanada Genel Valisi Ofisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev yapmış Peter Savaryn’in 1987 yılında Kanada Nişanı’na aday gösterildiği için özür diledi.Santerre, “Peter Savaryn'in 1987 yılında Kanada Nişanı'na aday gösterilmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz ve bu kararın yol açmış olabileceği her türlü ıstırap veya acıdan dolayı Kanada vatandaşlarından içtenlikle özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.CTV News’un haberine göre Savaryn, Alberta Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştı ve ‘Dünya Özgür Ukraynalılar Kongresi’ lideriydi. Eski Nazi mensubunun üniversite sitesinde yayınlanan biyografisinde ‘Kanada'da çok kültürlülüğün gelişmesinde yararlı çalışmaları olduğu’ ifade ediliyor.Haberde aynı zamanda Savaryn’in İkinci Dünya Savaşı sırasında 14. SS Waffen Grenadier Galiçya Tümeni’nde görev aldığı ve sonradan aynı kötü şöhretli Ukraynalı Nazi Yaroslav Hunka gibi Kanada’ya kaçtığı ifade edildi.Savaryn'in biyografisinin ayrıntıları, Yahudi cemaatiyle ilgili güncel konuları araştıran Amerikan yayın kuruluşu The Forward'ın yürüttüğü bir araştırma ile bağlantılı olarak ortaya çıktı. The Forward’ın açıklamalarına göre, kuruluşun bünyesinde çalışan uzmanlar, eski SS mensubu Yaroslav Hunka’nın geçmişi ile ilgili ayrıntıları yayınlayan ilk araştırmacıların arasındaydı.Bununla birlikte, Savaryn'in Kanada Nişanı'na aday gösterilmesine ilişkin karar, 2017’de iptal edildi. CTV News’un bildirdiği üzere iptal kararı, bir aday hakkında önceden bilinmeyen olumsuz bilgilerin kamuya açıklanması durumunda alınabilir, ancak bu durumda kararın Savaryn’in ölümü nedeniyle alındığı anlaşılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230926/duma-milletvekili-nazi-askerinin-kanada-parlamentosuna-davet-edilmesi-rastlanti-degil-1075776650.html

kanada

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, nazi, neo-nazi, nazi işbirlikçisi, ukrayna, ukrayna krizi