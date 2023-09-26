Duma milletvekili: Nazi askerinin Kanada Parlamentosu'na davet edilmesi rastlantı değil

Hunka'nın kim olduğu Kanada'da ve ötesinde iyi bilinmektedir. Bu korkunç olayı bir kaza olarak değil, Kanada'nın ve bir bütün olarak Batı'nın tarihi, siyasi konjonktüre uyacak şekilde yeniden yazmaya yönelik maksatlı ve önceden ayarlanmış bir adımı olarak görüyoruz.