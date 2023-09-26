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Duma milletvekili: Nazi askerinin Kanada Parlamentosu'na davet edilmesi rastlantı değil
Duma milletvekili: Nazi askerinin Kanada Parlamentosu'na davet edilmesi rastlantı değil
Rusya Devlet Duması milletvekili Slutskiy, bir SS mensubunun Kanada parlamentosuna davet edilmesini tesadüf olarak görmediklerini açıkladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Dışişleri Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin lideri Leonid Slutskiy, Kanada Parlamentosu'na eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın davet edilmesini rastlantı olarak değil, amaca yönelik bir adım olarak gördüğünü belirtti.Slutskiy, Kanada Parlamentosu'nun bu eyleminin uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiğini belirterek konuşmasında, "Kanada başta Ukraynalı SS askerleri olmak üzere savaş suçlarını aklamaya çalıştı" cümlelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230925/nazi-askerini-alkislamislardi-kanada-avam-kamarasi-baskani-ozur-diledi-1075741161.html
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nazi, waffen ss, kanada, leonid slutskiy, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma uluslararası ilişkiler komitesi
nazi, waffen ss, kanada, leonid slutskiy, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma uluslararası ilişkiler komitesi

Duma milletvekili: Nazi askerinin Kanada Parlamentosu'na davet edilmesi rastlantı değil

16:32 26.09.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
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Rusya Devlet Duması milletvekili Slutskiy, bir SS mensubunun Kanada parlamentosuna davet edilmesini tesadüf olarak görmediklerini açıkladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Dışişleri Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin lideri Leonid Slutskiy, Kanada Parlamentosu'na eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın davet edilmesini rastlantı olarak değil, amaca yönelik bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Hunka'nın kim olduğu Kanada'da ve ötesinde iyi bilinmektedir. Bu korkunç olayı bir kaza olarak değil, Kanada'nın ve bir bütün olarak Batı'nın tarihi, siyasi konjonktüre uyacak şekilde yeniden yazmaya yönelik maksatlı ve önceden ayarlanmış bir adımı olarak görüyoruz.

Slutskiy, Kanada Parlamentosu'nun bu eyleminin uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ettiğini belirterek konuşmasında, "Kanada başta Ukraynalı SS askerleri olmak üzere savaş suçlarını aklamaya çalıştı" cümlelerine yer verdi.
ABD basını: Zelenskiy, Kanada'da SS tümeninin 98 yaşındaki eski bir askerini selamladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
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