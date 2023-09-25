https://sputniknews.com.tr/20230925/nazi-askerini-alkislamislardi-kanada-avam-kamarasi-baskani-ozur-diledi-1075741161.html

Nazi askerini alkışlamışlardı: Kanada Avam Kamarası Başkanı özür diledi

Nazi askerini alkışlamışlardı: Kanada Avam Kamarası Başkanı özür diledi

Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan kişiyi 'onurlandırdığı' için özür... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T10:42+0300

2023-09-25T10:42+0300

2023-09-25T10:42+0300

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vladimir zelenskiy

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Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı Anthony Rota, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkesini ziyareti sırasında gerçekleştirdiği parlamento konuşmasına İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk’ı davet ettiği ve onurlandırdığı için özür diledi.Hunk'ın yalnızca Kızıl Ordu'ya karşı savaşmakla kalmayıp aynı zamanda Yahudilere, Polonyalılara, Belaruslulara ve Slovaklara yönelik zulümleriyle de tanınan Nazi destekçisi SS birliklerinin 14. Gönüllü Tümeni 'Galiçya'nın bir üyesi olduğu ortaya çıktı.Konuyla ilgili açıklama yapan Rota, "Daha sonra bu karardan pişman olmama neden olan ek bilgilerin farkına vardım. Öncelikle Kanada'daki ve dünyadaki Yahudi topluluklarından en derin özürlerimi sunmak isterim. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum” itirafında bulundu.Rota, Hunk’ı parlamentoya davet etme kararını tamamen kendisinin verdiğini söylerken, Ukrayna heyeti üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimsenin Nazi gazisinin parlamentoda onurlandıracağını bilmediğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-basini-zelenskiy-kanadada-ss-tumeninin-98-yasindaki-eski-bir-askerini-selamladi-1075733890.html

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nazi, nazi işbirlikçisi, ukrayna, ukrayna krizi, kanada, ss galiçya tümeni, almanya, vladimir zelenskiy