https://sputniknews.com.tr/20230924/abd-basini-zelenskiy-kanadada-ss-tumeninin-98-yasindaki-eski-bir-askerini-selamladi-1075733890.html
ABD basını: Zelenskiy, Kanada'da SS tümeninin 98 yaşındaki eski bir askerini selamladı
ABD basını: Zelenskiy, Kanada'da SS tümeninin 98 yaşındaki eski bir askerini selamladı
Associated Press, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Galiçya bölgesinden... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T22:42+0300
2023-09-24T22:42+0300
2023-09-24T22:47+0300
dünya
ss subayı
nazi
vladimir zelenskiy
alkış
justin trudeau
kanada
yumruk
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Associated Press’te yer alan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk’ı selamladığı dikkat çekildi.Zelenskiy'in kalabalığa selam niteliğinde yumruk şeklinde sıkılmış elini gösterdiği ve yanında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun durduğu konuşmasındaki fotoğraflardan birinin altında şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230923/abdli-uzmanlar-zelenskiy-abd-seyahatinde-hayal-kirikligina-ugradi-1075701220.html
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ss subayı, nazi, vladimir zelenskiy, alkış, justin trudeau, kanada, yumruk
ss subayı, nazi, vladimir zelenskiy, alkış, justin trudeau, kanada, yumruk
ABD basını: Zelenskiy, Kanada'da SS tümeninin 98 yaşındaki eski bir askerini selamladı
22:42 24.09.2023 (güncellendi: 22:47 24.09.2023) Abone ol
Associated Press, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Galiçya bölgesinden gönüllülerden kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk’u selamladığını yazdı.
Associated Press’te yer alan haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk’ı selamladığı dikkat çekildi.
Zelenskiy'in kalabalığa selam niteliğinde yumruk şeklinde sıkılmış elini gösterdiği ve yanında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun durduğu konuşmasındaki fotoğraflardan birinin altında şu ifadeler yer aldı:
“Zelenskiy ve Trudeau, İkinci Dünya Savaşı sırasında Birinci Ukrayna Tümeni'nde görev yapan, parlamentoda bulunan Yaroslav Hunk'ı selamlıyor.”