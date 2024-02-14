https://sputniknews.com.tr/20240214/rusyanin-londra-buyukelcisi-rus-askeri-sanayi-kompleksi-tum-uretim-imkanlarina-sahip-1080707443.html

Rusya’nın Londra Büyükelçisi: Rus askeri-sanayi kompleksi tüm üretim imkanlarına sahip

Rusya’nın Londra Büyükelçisi: Rus askeri-sanayi kompleksi tüm üretim imkanlarına sahip

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rus askeri-sanayi kompleksinin gerekli silah ve mühimmatın üretimi için tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T01:37+0300

2024-02-14T01:37+0300

2024-02-14T01:37+0300

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Sky News’e konuşan Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, Rus askeri-sanayi kompleksinin gerekli her şeyin üretimini tam olarak gerçekleştirdiğini ve Ukrayna'nın aksine yabancı desteğe ihtiyaç duymadığını söyledi.Kelin, “Askeri-sanayi kompleksimiz gerekli her şeyin üretimini tam olarak gerçekleştiriyor. Bizim Ukrayna’nın aksine herhangi bir yabancı yardıma veya desteğe ihtiyacımız yok. Bunu sürdürmek için Rusya'da yeterli imkanlara sahibiz” dedi.Batı medyası daha önce, çatışma nedeniyle artan uluslararası yorgunluk ve Batı yardımının yetersizliği nedeniyle Ukrayna'nın yönetim koridorlarında çaresizliğin hüküm sürdüğünü ve Ukrayna birliklerinin giderek zayıflaması nedeniyle Batı'nın 2024'te Kiev'den ilerleme beklemediğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240214/zelenskiy-ukrayna-silahli-kuvvetlerindeki-sorunlari-itiraf-etti-1080707022.html

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