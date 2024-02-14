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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kinjal füzelerinde revizyon talimatı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kinjal füzelerinde revizyon talimatı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova Bölgesi'nde 'Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu' (KBM) şirketinin üretim tesislerini ziyaret ederek taşınabilir ve... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
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Şoygu, Moskova Bölgesi'nde Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde bulunan, İskender ve Kinjal gibi Rusya'nın önde gelen füze sistemlerini üreten KBM'de incelemelerde bulundu.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, özel askeri harekat sırasında edinilen deneyimi esas alarak İskender ve Kinjal füze sistemleri ile çok namlulu roketatar sistemleri ve İHA'larla mücadele komplekslerinde revizyon yapılmasını emretti.İncelemeler sırasında Şoygu'ya, yeterlilik testlerine sunulan Chrysanthemum-S tanksavar füze sistemi, Gibka-S MANPADS (taşınabilir hava savunma sistemleri) ve Arena-M aktif koruma kompleksi gösterildi.KBM Genel Müdürü Sergey Pitikov, Şoygu'ya tesisin üretim kapasitesinin genişletilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, çeşitli alanlardaki işletmeler tarafından imal edilen ürünlerin üretim temposunun katbekat arttığını rapor etti.
https://sputniknews.com.tr/20240128/bati-medyasi-rus-x-22-fuzesi-kievin-herhangi-bir-hava-savunma-sistemi-tarafindan-onlenemedi-1080128474.html
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan İskender ve Kinjal füzelerinde revizyon talimatı

16:11 14.02.2024
© Ruptly . Дмитрий ХаричковRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© Ruptly . Дмитрий Харичков
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova Bölgesi'nde 'Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu' (KBM) şirketinin üretim tesislerini ziyaret ederek taşınabilir ve operasyonel-taktik füze sistemlerine yönelik devlet savunma siparişinin ifa sürecini denetledi.
Şoygu, Moskova Bölgesi'nde Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde bulunan, İskender ve Kinjal gibi Rusya'nın önde gelen füze sistemlerini üreten KBM'de incelemelerde bulundu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, özel askeri harekat sırasında edinilen deneyimi esas alarak İskender ve Kinjal füze sistemleri ile çok namlulu roketatar sistemleri ve İHA'larla mücadele komplekslerinde revizyon yapılmasını emretti.

İncelemeler sırasında Şoygu'ya, yeterlilik testlerine sunulan Chrysanthemum-S tanksavar füze sistemi, Gibka-S MANPADS (taşınabilir hava savunma sistemleri) ve Arena-M aktif koruma kompleksi gösterildi.

KBM Genel Müdürü Sergey Pitikov, Şoygu'ya tesisin üretim kapasitesinin genişletilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, çeşitli alanlardaki işletmeler tarafından imal edilen ürünlerin üretim temposunun katbekat arttığını rapor etti.
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