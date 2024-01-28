https://sputniknews.com.tr/20240128/bati-medyasi-rus-x-22-fuzesi-kievin-herhangi-bir-hava-savunma-sistemi-tarafindan-onlenemedi-1080128474.html
Batı medyası: Rus X-22 füzesi Kiev’in herhangi bir hava savunma sistemi tarafından önlenemedi
Batı medyası: Rus X-22 füzesi Kiev’in herhangi bir hava savunma sistemi tarafından önlenemedi
Military TV’nin haberine göre, Ukrayna'ya tedarik edilen Batılı hava savunma sistemleri tek bir Rus X-22 füzesini bile önleyemedi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T18:20+0300
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Military TV YouTube kanalında yayınlanan haberde, Ukrayna'ya tedarik edilen Batı menşeili hava savunma sistemlerinin tek bir Rus X-22 füzesini bile önleyemediği belirtildi.Haberde, “Ukrayna hava savunma kuvvetleri X-22'den gerçekten korkuyor. Kiev Batılı SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS ve Crotale uçaksavar sistemlerini askeri yardım olarak almış olsa da Ukraynalı yetkililer, söz konusu sistemlerin X-22'den gelen tehditlere karşı koyamadığını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.Füzenin 2016 yılında modernize edilen versiyonunun 4.6 Mach gibi çok yüksek bir hızla hareket ettiğine ve beklenmedik bir yörüngeden vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun düşman için bir sürpriz olduğu vurgulandı. Habere göre Batılı analistler, X-22 füzesi ile karşı karşıya olmanın Kiev’in hava savunması için gerçek bir sınav haline geldiğini belirtiyor.Daha önce Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus birliklerinin füze yörüngesini hızla değiştirme tekniği kullandığı için Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin X-22 füzelerini her zaman önleyemediğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/abdnin-ingiltereye-yeniden-nukleer-silah-yerlestirmeyi-planladigi-iddia-edildi-1080123868.html
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Batı medyası: Rus X-22 füzesi Kiev’in herhangi bir hava savunma sistemi tarafından önlenemedi
Military TV’nin haberine göre, Ukrayna'ya tedarik edilen Batılı hava savunma sistemleri tek bir Rus X-22 füzesini bile önleyemedi.
Military TV YouTube kanalında yayınlanan haberde, Ukrayna'ya tedarik edilen Batı menşeili hava savunma sistemlerinin tek bir Rus X-22 füzesini bile önleyemediği belirtildi.
Haberde, “Ukrayna hava savunma kuvvetleri X-22'den gerçekten korkuyor. Kiev Batılı SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS ve Crotale uçaksavar sistemlerini askeri yardım olarak almış olsa da Ukraynalı yetkililer, söz konusu sistemlerin X-22'den gelen tehditlere karşı koyamadığını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.
Füzenin 2016 yılında modernize edilen versiyonunun 4.6 Mach gibi çok yüksek bir hızla hareket ettiğine ve beklenmedik bir yörüngeden vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun düşman için bir sürpriz olduğu vurgulandı. Habere göre Batılı analistler, X-22 füzesi ile karşı karşıya olmanın Kiev’in hava savunması için gerçek bir sınav haline geldiğini belirtiyor.
Daha önce Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus birliklerinin füze yörüngesini hızla değiştirme tekniği kullandığı için Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin X-22 füzelerini her zaman önleyemediğini açıklamıştı.