https://sputniknews.com.tr/20240214/putinden-imza-rus-ordusu-hakkinda-yalan-haber-yayanlar-cezasiz-kalmayacak-1080715677.html
Putin'den imza: Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlar cezasız kalmayacak
Putin'den imza: Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlar cezasız kalmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında yalan haber ve sahte bilgi yayanların söz konusu eylemlerden elde ettikleri varlıklara el koyulmasına... 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T11:11+0300
2024-02-14T11:11+0300
2024-02-14T11:11+0300
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Rusya ordusu Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için cephede silahlı faaliyetlerine devam ederken, Rusya yönetimi de cephede mücadele eden askerleri korumaya yönelik yasal düzenlemeler çıkarmayı sürdürüyor.Devlet Başkanı Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilen söz konusu tasarıyı imzalayarak Rus ordusu hakkında yalan haber yayanların cezalandırılmasına yönelik öneriyi onayladı.Rusya ordusu hakkında yalan haberler yayanlar ve ulusal güvenliğe zarar verecek faaliyetlere yönelik çağrıda bulunanların artık cezasız kalmayacağı anlamına gelen yasa uyarınca söz konusu suçları işleyenlerin bu eylemlerden elde ettikleri varlıklara el koyulacak.Putin'in imzasıyla birlikte Rusya Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda ilgili değişiklikler yapılarak yürürlüğe koyulacak.Belge, Rus ordusu hakkındaki yalan haberler yayanların para, değerli eşya ve diğer mülklerine el koyulmasıyla ilgili mekanizmanın kurulmasını öngörüyor. Rusya'nın ulusal güvenliğine kasteden suçlar ve diğer faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen para, değerli eşya ve diğer mülklere de yasa uyarınca el koyulabilecek.Tasarı, 31 Ocak'ta Duma'da ve 7 Şubat'ta Federasyon Konseyi'nde yapılan oylamalarda kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-ordusu-hakkinda-yalan-haber-yayanlarla-ilgili-yasa-tasarisi-federasyon-konseyinden-gecti-1080498334.html
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rusya, yasa, yasa tasarısı, vladimir putin, rus ordusu, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri
Putin'den imza: Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlar cezasız kalmayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında yalan haber ve sahte bilgi yayanların söz konusu eylemlerden elde ettikleri varlıklara el koyulmasına yönelik tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Rusya ordusu Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için cephede silahlı faaliyetlerine devam ederken, Rusya yönetimi de cephede mücadele eden askerleri korumaya yönelik yasal düzenlemeler çıkarmayı sürdürüyor.
Devlet Başkanı Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kabul edilen söz konusu tasarıyı imzalayarak Rus ordusu hakkında yalan haber yayanların cezalandırılmasına yönelik öneriyi onayladı.
Rusya ordusu hakkında yalan haberler yayanlar ve ulusal güvenliğe zarar verecek faaliyetlere yönelik çağrıda bulunanların artık cezasız kalmayacağı anlamına gelen yasa uyarınca söz konusu suçları işleyenlerin bu eylemlerden elde ettikleri varlıklara el koyulacak.
Putin'in imzasıyla birlikte Rusya Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda ilgili değişiklikler yapılarak yürürlüğe koyulacak.
Belge, Rus ordusu hakkındaki yalan haberler yayanların para, değerli eşya ve diğer mülklerine el koyulmasıyla ilgili mekanizmanın kurulmasını öngörüyor. Rusya'nın ulusal güvenliğine kasteden suçlar ve diğer faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen para, değerli eşya ve diğer mülklere de yasa uyarınca el koyulabilecek.
Tasarı, 31 Ocak'ta Duma'da ve 7 Şubat'ta Federasyon Konseyi'nde yapılan oylamalarda kabul edilmişti.