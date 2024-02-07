https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-ordusu-hakkinda-yalan-haber-yayanlarla-ilgili-yasa-tasarisi-federasyon-konseyinden-gecti-1080498334.html

Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlarla ilgili yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden geçti

Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlarla ilgili yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden geçti

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rus ordusu hakkında yalan haber ve sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklara... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T12:52+0300

2024-02-07T12:52+0300

2024-02-07T12:52+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

yalan haber

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rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

yasa

rusya savunma bakanlığı

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Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için cephede silahlı faaliyetlerine devam ederken, Rusya parlamentosu da cephede mücadele eden askerleri korumaya yönelik yasal düzenlemeler hazırlamayı sürdürüyor.Rusya Devlet Duması'nın ardından Federasyon Konseyi'nde de kabul edilen tasarıya göre Rusya ordusu hakkında yalan haberler yayanlar ve ulusal güvenliğe zarar verecek faaliyetlere yönelik çağrıda bulunanlar, artık cezasız kalmayacak.Federasyon Konseyi'nden oybirliğiyle geçen tasarı uyarınca Rus ordusu hakkında yalan haberler yayanların ve ulusal güvenliğe zarar verme çağrısında bulunanların bu eylemlerden elde ettikleri varlıklara el koyulacak.Rusya Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda ilgili değişikliklerin yapılmasını öngören tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasından sonra yasalaşacak.Belge, Rus ordusu hakkındaki yalan haberler yayanların para, değerli eşya ve diğer mülklerine el koyulmasıyla ilgili mekanizmanın kurulmasını öngörüyor. Rusya'nın ulusal güvenliğine kasteden suçlar ve diğer faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen para, değerli eşya ve diğer mülklere de yasa uyarınca el koyulabilecek.Tasarı, 31 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Duma'dan yapılan oylamada kabul edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240126/rusya-devlet-baskani-putin-ukrayna-rusyaya-hicbir-sans-birakmadi-1080081308.html

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