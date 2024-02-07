https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-ordusu-hakkinda-yalan-haber-yayanlarla-ilgili-yasa-tasarisi-federasyon-konseyinden-gecti-1080498334.html
Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlarla ilgili yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden geçti
Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlarla ilgili yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden geçti
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rus ordusu hakkında yalan haber ve sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklara... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T12:52+0300
2024-02-07T12:52+0300
2024-02-07T12:52+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
yalan haber
rusya federasyon konseyi
rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
yasa
rusya savunma bakanlığı
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Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için cephede silahlı faaliyetlerine devam ederken, Rusya parlamentosu da cephede mücadele eden askerleri korumaya yönelik yasal düzenlemeler hazırlamayı sürdürüyor.Rusya Devlet Duması'nın ardından Federasyon Konseyi'nde de kabul edilen tasarıya göre Rusya ordusu hakkında yalan haberler yayanlar ve ulusal güvenliğe zarar verecek faaliyetlere yönelik çağrıda bulunanlar, artık cezasız kalmayacak.Federasyon Konseyi'nden oybirliğiyle geçen tasarı uyarınca Rus ordusu hakkında yalan haberler yayanların ve ulusal güvenliğe zarar verme çağrısında bulunanların bu eylemlerden elde ettikleri varlıklara el koyulacak.Rusya Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda ilgili değişikliklerin yapılmasını öngören tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasından sonra yasalaşacak.Belge, Rus ordusu hakkındaki yalan haberler yayanların para, değerli eşya ve diğer mülklerine el koyulmasıyla ilgili mekanizmanın kurulmasını öngörüyor. Rusya'nın ulusal güvenliğine kasteden suçlar ve diğer faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen para, değerli eşya ve diğer mülklere de yasa uyarınca el koyulabilecek.Tasarı, 31 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Duma'dan yapılan oylamada kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240126/rusya-devlet-baskani-putin-ukrayna-rusyaya-hicbir-sans-birakmadi-1080081308.html
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rus ordusu, yalan haber, rusya federasyon konseyi, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, yasa, rusya savunma bakanlığı
rus ordusu, yalan haber, rusya federasyon konseyi, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, yasa, rusya savunma bakanlığı
Rus ordusu hakkında yalan haber yayanlarla ilgili yasa tasarısı Federasyon Konseyi'nden geçti
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rus ordusu hakkında yalan haber ve sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklara el koyulmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.
Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için cephede silahlı faaliyetlerine devam ederken, Rusya parlamentosu da cephede mücadele eden askerleri korumaya yönelik yasal düzenlemeler hazırlamayı sürdürüyor.
Rusya Devlet Duması'nın ardından Federasyon Konseyi'nde de kabul edilen tasarıya göre Rusya ordusu hakkında yalan haberler yayanlar ve ulusal güvenliğe zarar verecek faaliyetlere yönelik çağrıda bulunanlar, artık cezasız kalmayacak.
Federasyon Konseyi'nden oybirliğiyle geçen tasarı uyarınca Rus ordusu hakkında yalan haberler yayanların ve ulusal güvenliğe zarar verme çağrısında bulunanların bu eylemlerden elde ettikleri varlıklara el koyulacak.
Rusya Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda ilgili değişikliklerin yapılmasını öngören tasarı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasından sonra yasalaşacak.
Belge, Rus ordusu hakkındaki yalan haberler yayanların para, değerli eşya ve diğer mülklerine el koyulmasıyla ilgili mekanizmanın kurulmasını öngörüyor. Rusya'nın ulusal güvenliğine kasteden suçlar ve diğer faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilen para, değerli eşya ve diğer mülklere de yasa uyarınca el koyulabilecek.
Tasarı, 31 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Duma'dan yapılan oylamada kabul edilmişti.