Bugün Ukrayna olarak adlandırılan topraklarda Rusya karşıtı bir yapı oluşturmak için aktif olarak çalışmaya devam ettiler. Basitçe böyle bir Anklav yaratmaya başladılar. NATO'nun genişlemeyeceği konusunda bize üst üste on kez yalan söylediler. Fakat tüm bunlar bir araya geldiğinde bize başka bir seçenek bırakmadılar ve biz de özel bir askeri operasyon başlattık. Ancak savaşın başlangıcı bu değildi, Donbass'taki savaşı 2014'te Ukrayna başlattı.