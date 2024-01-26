https://sputniknews.com.tr/20240126/rusya-devlet-baskani-putin-ukrayna-rusyaya-hicbir-sans-birakmadi-1080081308.html
Vladimir Putin: Ukrayna, Rusya'ya başka seçenek bırakmadı
Vladimir Putin: Ukrayna, Rusya'ya başka seçenek bırakmadı
Rusya lideri Putin, Özel Askeri Operasyon'a katılan öğrencilerle yaptığı toplantıda, Ukrayna'nın Rusya'ya başka seçenek bırakmadığını dile getirdi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T18:59+0300
2024-01-26T18:59+0300
2024-01-26T19:11+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamasında, Ukrayna topraklarında Rusya karşıtı bir yerleşim bölgesi oluşturulduğunu ve Rusya'nın operasyon başlatmaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi.Putin konuşmasında, Ukrayna'daki darbenin ardından Rusya Federasyonu ile normal ilişkiler kurmaya hazır olanları fiziksel olarak yok etmeye başladıklarını hatırlatarak Donbass'ta soykırımın başladığını vurguladı.Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240126/putin-2-dunya-savasinda-nazizme-karsi-kazanilan-zafer-rusya-icin-kutsal-1080067195.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Vladimir Putin: Ukrayna, Rusya'ya başka seçenek bırakmadı
18:59 26.01.2024 (güncellendi: 19:11 26.01.2024)
Rusya lideri Putin, Özel Askeri Operasyon'a katılan öğrencilerle yaptığı toplantıda, Ukrayna'nın Rusya'ya başka seçenek bırakmadığını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamasında, Ukrayna topraklarında Rusya karşıtı bir yerleşim bölgesi oluşturulduğunu ve Rusya'nın operasyon başlatmaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi.
Putin konuşmasında, Ukrayna'daki darbenin ardından Rusya Federasyonu ile normal ilişkiler kurmaya hazır olanları fiziksel olarak yok etmeye başladıklarını hatırlatarak Donbass'ta soykırımın başladığını vurguladı.
Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün Ukrayna olarak adlandırılan topraklarda Rusya karşıtı bir yapı oluşturmak için aktif olarak çalışmaya devam ettiler. Basitçe böyle bir Anklav yaratmaya başladılar. NATO'nun genişlemeyeceği konusunda bize üst üste on kez yalan söylediler. Fakat tüm bunlar bir araya geldiğinde bize başka bir seçenek bırakmadılar ve biz de özel bir askeri operasyon başlattık. Ancak savaşın başlangıcı bu değildi, Donbass'taki savaşı 2014'te Ukrayna başlattı.