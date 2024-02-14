https://sputniknews.com.tr/20240214/pfdkdan-fenerbahceye-para-cezasi-1080707848.html
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T02:05+0300
2024-02-14T02:05+0300
2024-02-14T02:05+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/pfdk-fode-koitaya-1-mac-men-ve-13-bin-lira-para-cezasi-verdi-1079753605.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.