PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
5 dk
SEYİR HALİ
'Prosopagnozi, yüzleri tanıyamama hastalığı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:01
10 dk
30 DAKİKA
Seçimin kaderini emekliler mi belirleyecek?
10:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Milli halterci Avrupa rekoru kırdı
12:07
83 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe'nin 30 yıllık 25. hafta macerası
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
EKSEN
Kızıldeniz'de Batı koalisyonu: Amacına ulaştı mı?
16:07
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:01
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:01
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240214/pfdkdan-fenerbahceye-para-cezasi-1080707848.html
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T02:05+0300
2024-02-14T02:05+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065334910_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_1b91de8b34f932040054a17dc72df003.jpg
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/pfdk-fode-koitaya-1-mac-men-ve-13-bin-lira-para-cezasi-verdi-1079753605.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065334910_94:0:641:410_1920x0_80_0_0_8c9ccea66f0f9c87a4e480df07e11085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

02:05 14.02.2024
© DHAProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2024
© DHA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Sivasspor'un futbolcusu Fode Koita - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
SPOR
PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi
17 Ocak, 19:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала