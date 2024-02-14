https://sputniknews.com.tr/20240214/pfdkdan-fenerbahceye-para-cezasi-1080707848.html

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi. 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T02:05+0300

2024-02-14T02:05+0300

2024-02-14T02:05+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

fenerbahçe

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240117/pfdk-fode-koitaya-1-mac-men-ve-13-bin-lira-para-cezasi-verdi-1079753605.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe