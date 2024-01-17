PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: TBMM’de emperyalizmle iş birliği yapan partiler var
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Asya’daki durumda Tayvan’dan ziyade Çin Denizi’ni ve Filipinler’i konuşacağız’
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
19:29
8 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240117/pfdk-fode-koitaya-1-mac-men-ve-13-bin-lira-para-cezasi-verdi-1079753605.html
PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi
PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T19:51+0300
2024-01-17T19:51+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fode koita
kırmızı kart
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079753395_0:289:2048:1441_1920x0_80_0_0_7273c2433e16c7cd71f154e89340d35e.jpg
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.Sivasspor’un futbolcusu Fode Koita, Samsunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240113/tff-futbol-disiplin-talimatinda-degisiklik-yapti-1079592481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079753395_0:97:2048:1633_1920x0_80_0_0_eaa0e3be2f379aed5293886c8a85e9ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fode koita, kırmızı kart
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fode koita, kırmızı kart

PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi

19:51 17.01.2024
© İHA / OĞUZHAN SARZEP-Sivasspor'un futbolcusu Fode Koita
Sivasspor'un futbolcusu Fode Koita - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© İHA / OĞUZHAN SARZEP-
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.
Sivasspor’un futbolcusu Fode Koita, Samsunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
SPOR
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı
13 Ocak, 01:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала