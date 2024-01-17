https://sputniknews.com.tr/20240117/pfdk-fode-koitaya-1-mac-men-ve-13-bin-lira-para-cezasi-verdi-1079753605.html
PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi
PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T19:51+0300
2024-01-17T19:51+0300
2024-01-17T19:51+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fode koita
kırmızı kart
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.Sivasspor’un futbolcusu Fode Koita, Samsunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240113/tff-futbol-disiplin-talimatinda-degisiklik-yapti-1079592481.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fode koita, kırmızı kart
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fode koita, kırmızı kart
PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.
Sivasspor’un futbolcusu Fode Koita, Samsunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.