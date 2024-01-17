https://sputniknews.com.tr/20240117/pfdk-fode-koitaya-1-mac-men-ve-13-bin-lira-para-cezasi-verdi-1079753605.html

PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi

PFDK, Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T19:51+0300

2024-01-17T19:51+0300

2024-01-17T19:51+0300

spor

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

fode koita

kırmızı kart

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.Sivasspor’un futbolcusu Fode Koita, Samsunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240113/tff-futbol-disiplin-talimatinda-degisiklik-yapti-1079592481.html

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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fode koita, kırmızı kart