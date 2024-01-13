https://sputniknews.com.tr/20240113/tff-futbol-disiplin-talimatinda-degisiklik-yapti-1079592481.html
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T01:19+0300
2024-01-13T01:19+0300
2024-01-13T01:19+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg
TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240110/fenerbahce-italyan-futbolcu-transferini-resmen-duyurdu-1079507173.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c36554bd743788923207681e822f3a4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, futbol
TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın bazı maddelerinde değişikliğe giderken, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi.
Maddeye eklenen yeni fıkra şöyle:
"Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."