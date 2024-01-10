Fenerbahçe İtalyan futbolcu transferini resmen duyurdu
15:20 10.01.2024 (güncellendi: 16:20 10.01.2024)
© AA / RONNY HARTMANNFenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
© AA / RONNY HARTMANN
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye amaçlı Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler İtalyan futbolcunun ileri görüşmeler ve sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2024
İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.… pic.twitter.com/UgTxFrgZLK