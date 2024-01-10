https://sputniknews.com.tr/20240110/fenerbahce-italyan-futbolcu-transferini-resmen-duyurdu-1079507173.html

Fenerbahçe İtalyan futbolcu transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe İtalyan futbolcu transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye amaçlı Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

bonucci

transfer

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Fenerbahçe Kulübü, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde profesyonel futbol A takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz, savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır." ifadeleri yer aldı.Açıklamada, İtalyan futbolcunun sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/besiktas-yeni-transferi-resmen-duyurdu-1079498291.html

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fenerbahçe, bonucci, transfer