https://sputniknews.com.tr/20240214/otomatik-vitesinden-manueline-en-ucuz-sifir-araclar-sifir-arac-kampanyalari-2024-icin-ne-kadar-1080711077.html

Otomatik vitesinden manüeline en ucuz sıfır araçlar belli oldu: Hangi model için nasıl kampanya var?

Otomatik vitesinden manüeline en ucuz sıfır araçlar belli oldu: Hangi model için nasıl kampanya var?

Sputnik Türkiye

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyen pek çok sürücü, ocak ayı araç fiyatları için araştırma yapmaya başladı. Otomatik vites araçlar son yıllarda en çok tercih... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T09:19+0300

2024-02-14T09:19+0300

2024-02-14T09:20+0300

ekonomi

otomobil

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sıfır araç

araba

ikinci el araba satıcısı

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Otomotiv sektörü 2023 yılını rekor satışla tamamladı ve sıfır araçlara olan talep durmak bilmedi. ürkiye'de otomobil satışları tam gaz ilerlerken trafikteki araç sayısı 28 milyonu aştı.Hürriyet'in haberine göre; otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu Hyundai i10 oldu. i10'u KIA Picanto, Picanto'yu ise Toyota Yaris takip ediyor.En ucuz otomatik vitesli otomobiller şöyle:Sıfır araç kampanyaları 2024 yılı için ne kadar?Otomotiv üreticileri, müşterilerine avantaj sağlamak amacıyla her ay sıfır araç kampanyaları düzenliyor. Bu sayede müşteriler, kampanyalardan yararlanarak daha uygun fiyata araç sahibi olabiliyor. İşte en çok satış yapan 3 markanın bu ay için sağladığı avantajlar:Dacia Sıfır Araç Kampanyaları 2024 ŞubatŞubat ayında online satışa özel ilk bakım hediyesi mevcut. Buna ek olarak Dacia Finans’tan tüketici kredileri kullanan müşterilerden dosya masrafı alınmıyor. Dacia Finans’ı tercih eden müşteriler için markanın sunduğu bir başka fırsat da 250 bin TL 12 ay vade ve yüzde 3.14 faiz imkanı. Kampanya, tüm Dacia modellerinin perakende satın alımları için geçerli. Şubat ayında Dacia alanlar için Şimdi Al Eylül 2024’te Ödemeye Başla fırsatı da bulunuyor. Dacia Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan bu kampanya, bireysel müşterilerin satın alımlarında yüzde 3.99’dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor. Sınırlı sayıdaki Duster modelinin EDC ve EXPRESSİON ECO-G versiyonları için de 50 bin TL takas desteği mevcut. Tüzel dijital taşıt kredisi ile tüzel ve şahıs firması olan yeni müşterilere özel 500 bin TL kredi tutarı için 36 ay vadeye kadar yüzde 3.75 faiz oranı ile taşıt kredisi sunuluyor.Ford Sıfır Araç Kampanyaları 2024 ŞubatFord, bu ay aracını yenilemeyi düşünen kullanıcılara uygun kampanyalar sunuyor. Avantajlı takas kampanyası ile eski aracını Ford yetkili satıcılarına götürenler; binek modellerde yüzde 3, Ford Transit, Connect ve Custom’da yüzde 3, E-Transit’te ise yüzde 6 indirim fırsatı yakalıyor. Binek araç satın alacaklar için düşük faizli kredi fırsatı da mevcut. Bu kapsamda; Ford Fiesta, Focus, Kuga ve Puma binek modellerinin satın alımında geçerli olmak üzere 300 bin TL, 12 ay, yüzde 1.99 faiz fırsatı sunuluyor. Benzinli manuel binek araçlarda da bu aya özel fırsatlar da var. Ford Ranger model araç alımlarında geçerli yüzde 3, Focus (5 Kapı & Station Wagon) model binek araç alımlarında geçerli yüzde 4 indirim desteği bulunuyor. Ford’un ticari araçlarında, bu ay boyunca müşterileri düşük faiz imkanı bekliyor diyebiliriz. Ford Transit Van, Ford Transit Kamyonet ve Ford Transit Minibüs ticari modelleri için 400 bin TL, 12 ay, yüzde 1.99 faizli kredi imkanı sunuyor. Ford Ranger model araç satın almak isteyenler için 1 milyon TL, 12 ay, yüzde 1.99 kampanyası ile düşük faiz fırsatı mevcut. E-Transit’te ise Ford yetkili satıcılarından satın alınan araçlar için yüzde 2 indirim desteği bulunuyor. Markanın hem binek hem de ticari araçlar için 2. el avantajları karşımıza çıkıyor. Buna göre seçili marka ve modellerde geçerli olmak üzere 200 bin TL, 12 ay, yüzde 1.99 düşük faizli kredi fırsatı müşterilere sunuluyor. Markanın son indirimi ise peşin araç alacak müşterilere özel. Yetkili satıcılarından satın alınan sıfır km Ford Fiesta, Puma, Kuga ve Focus binek modellerinde, tavsiye edilen perakende satış fiyatına ek yüzde 4 peşin alım indirim mevcut.Fiat Sıfır Araç Kampanyaları 2024 ŞubatPopüler olan markalar arasında yer alan Fiat, bu aya özel satış sonrası kampanyalarıyla öne çıkıyor. 500e modelini bu ay boyunca 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alabilirsiniz. Ayrıca Egea modeli için birkaç kampanya da mevcut. 200 bin TL 12 ay vadeli kredi için yüzde 0 faiz ve 300 bin TL kredi için 24 ay vadeli yüzde 2.39 faiz fırsatı mevcut. Yine bu aya özel Egea Sedan Easy, 854 bin 900 TL başlangıç fiyatı ve 200 bin TL’ye yüzde 0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Bu ayda 500, 500X ve PANDA modellerinde geçerli 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizle ödeme fırsatı bulunuyor. kompakt SUV 500X, ÖTV muaf avantajıyla 1 milyon 517 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla otomobilseverleri bekliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240214/dusuk-faizli-konut-kredisi-ne-zaman-cikacak-2024-dusuk-faizli-konut-kredisi-basvuru-sartlari-ne-1080709618.html

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