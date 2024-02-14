https://sputniknews.com.tr/20240214/maden-sahasindaki-toprak-kaymasiyla-ilgili-arastirma-komisyonu-kuruldu--1080743099.html
Maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu
Maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu
Sputnik Türkiye
Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasının ardından Araştırma Komisyonu kuruldu. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T20:01+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek ele alınmasına yönelik Danışma Kurulunun önerisi kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240214/erzincanda-maden-ocagindaki-toprak-kaymasina-iliskin-gozalti-sayisi-7ye-yukseldi-1080742273.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, erzincan
Maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili Araştırma Komisyonu kuruldu
20:01 14.02.2024 (güncellendi: 20:09 14.02.2024)
Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasının ardından Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu'nda, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının araştırılmasına ilişkin önergelerinin birleştirilerek ele alınmasına yönelik Danışma Kurulunun önerisi kabul edildi.